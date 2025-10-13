Por que o braço da Xuxa nos incomoda?

apresentadora Xuxa postou uma fotografia em suas redes sociais na qual seus braços estavam à mostra, e isso foi suficiente para que a imagem recebesse uma enxurrada de comentários maldosos sobre uma suposta flacidez no local. Ao invés de se irritar, a apresentadora respondeu com ironia afirmando que o braço ainda estava bom, pois o resto estava muito pior, já que a idade passa para todos, inclusive para uma celebridade. Esse episódio traz à tona o modo descuidado como julgamos corpos e rostos sem o menor constrangimento. Não faz muitos dias, apostou uma fotografia em suas redes sociais na qual seus braços estavam à mostra, e isso foi suficiente para que a imagem recebesse uma enxurrada de comentários maldosos sobre umano local. Ao invés de se irritar, a apresentadora respondeu com ironia afirmando que o braço ainda estava bom, pois o resto estava muito pior, já que a idade passa para todos, inclusive para uma celebridade. Esse episódio traz à tona o modo descuidado como julgamos corpos e rostos sem o menor constrangimento.

O problema é que quando um corpo 50+, seja de uma famosa ou de uma não famosa, é submetido ao escrutínio público, não estamos debatendo saúde ou qualidade de vida, mas sim administrando expectativas coletivas de imortalidade ou, pelo menos, do desejo de que o tempo não passasse, nem para nós mesmos, nem tampouco para os famosos.

Na tentativa de nos iludirmos quanto à passagem do tempo, não suportamos a suposta pele flácida – marca do envelhecimento – de uma celebridade portadora de muitos recursos financeiros. Assim, o deboche ou os comentários maldosos se apresentam mais como métodos que auxiliam na proteção contra a assustadora ideia de finitude do que qualquer outra coisa. A realidade é que a Xuxa não foi zombada pessoalmente, mas sim pelo que ela representa: uma mulher em fase de envelhecimento que decidiu viver a passagem do tempo de forma natural, sem se importar muito com a opinião dos outros e sem se submeter a demasiados tratamentos estéticos.

Essa projeção coletiva de infinitude, que Xuxa subverteu, transforma o corpo que envelhece em um mal a ser combatido, afinal de contas, para as sociedades modernas, envelhecer deixou de ser um processo natural. A indústria da beleza, uma das mais valiosas do mundo, lucra com esse temor, vendendo cremes e procedimentos, mas, para além disso, vendendo a falsa promessa de controle sobre o incontrolável tempo.

A crítica a Xuxa é um reforço do pacto social implícito de que devemos todos lutar bravamente contra as marcas que o tempo inexoravelmente deixará em nossos corpos.

A recusa da apresentadora em participar desse esforço coletivo para o apagamento do envelhecimento soa como uma espécie de quebra de contrato, uma afronta à ideia de que só envelhecemos se quisermos. Ela, que sempre foi símbolo de juventude e vitalidade, de repente, resolveu que não deseja mais esse papel, certamente por se conscientizar do alto preço que é cobrado de quem pretende permanecer congelado no tempo, imune às leis biológicas.

Ver Xuxa envelhecer, para uma geração inteira, significa ser confrontada com um espelho que reflete nossa própria passagem do tempo.

Mas é importante mencionar que os comentários maldosos expõem uma face ainda mais cruel da realidade, já que envelhecer traz uma carga simbólica infinitamente maior para as mulheres do que para os homens.

Enquanto homens em processo de envelhecimento são frequentemente vistos como charmosos ou instigantemente maduros, as mulheres enfrentam uma pressão desproporcional para manter a aparência jovem e imune ao tempo. O envelhecimento, de uma forma geral, é tratado pela sociedade como um fracasso, mas quando se trata do envelhecimento feminino, ele vem agregado da perda de valor social.

Isso é triste e nos conduz à questão não sobre o que devemos fazer para parecermos mais jovens mas sim, por que temos tanto medo de parecermos mais velhos? Por qual razão o processo de envelhecimento deixou de ser visto como uma fase natural da vida do ser humano para se tornar vergonhoso, algo que precisa ser escondido?

Eu não tenho as respostas, mas certamente esse episódio nos mostra a necessidade premente de um novo pacto social, no qual a passagem do tempo seja celebrada como resultado de uma vida bem vivida e não como decadência, onde seja franqueado a todos envelhecer da forma como desejam sem serem julgados como se estivessem fazendo algo antinatural.

