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VITALidade

Vitalidade

Juraciara Vieira Cardoso, professora da Universidade Federal de Minas Gerais, graduada em Direito, mestre em Direito Constitucional e doutora em Filosofia do Direito

O Caminho da Mata Atlântica passa por mais de 130 áreas protegidas, diversas comunidades indígenas e une trilhas históricas. As principais são o Caminho do Itupava (PR), Caminhos do Mar (SP), Caminho de Mambucaba (SP/RJ) e a Travessia Petrópolis-Teresópolis (RJ). - (crédito: reprodução instagram caminhodamataatlantica)
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Qual o sentido da vida?

A vida ganha sentido no modo como lidamos com nossos medos, escolhemos dentro do tempo e respondemos às pessoas que nos atravessam

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