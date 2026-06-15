O tribunal de que ninguém escapa

Outro dia, conversando com uma amiga, soube que uma conhecida havia sido demitida do trabalho por furtar. Enquanto ela julgava com muita firmeza a infratora, eu dizia a ela que aquela mulher devia estar péssima, que certamente não havia medido as consequências do seu ato e que, no fim das contas, era ela quem mais estava sofrendo com tudo aquilo. Minha amiga tentou me convencer do contrário e, para não ficarmos em um impasse, terminamos a conversa, já que para ela havia um culpado e um castigo, e a história terminava ali, sem mais delongas.

Essa história me perturbou, pois não conseguia parar de pensar o que se passava com essa mulher. Todos nós sabemos que, para os que têm consciência moral, o castigo que os outros aplicam quase nunca é pior do que aquele auto infringido. O pior castigo é sempre o que vem de dentro, quando nos vemos obrigados a conviver com aquilo que fizemos.

Essa foi a intuição que Fiódor Dostoiévski levou ao extremo no seu livro Crime e Castigo. Rodion Raskólnikov, um estudante pobre, assassina uma velha agiota. Antes disso, porém, ele cria uma teoria para se autorizar. Divide a humanidade em duas classes: a dos homens comuns, feitos para a obediência; e a dos homens extraordinários, os raros que, em nome de um propósito maior, teriam o direito de transgredir sem culpa. Napoleão, afinal, matou milhares e foi consagrado pela história.

Raskólnikov queria saber a qual desses grupos de homens pertencia, e o crime seria a prova. O que o protagonista não previu foi que a consciência não lê os argumentos racionais que inventamos para silenciá-la. O cálculo parecia perfeito, mas, depois que cometeu o crime, tudo começou a ruir, e não foi por fora. O que o ameaçou primeiro não foi a polícia batendo à sua porta, foi a febre, o delírio e uma impossibilidade súbita de olhar para as pessoas e de se sentir novamente pertencente ao mundo dos vivos. Ele criou a teoria, encontrou a vítima certa, mas não previu o que o ato faria com ele mesmo.

Há no romance uma figura que entende isso melhor do que ninguém e ele é Porfírio, o investigador. Ele é paciente, não corre atrás das provas e nem força confissões. Ele espera, pois sabe que a consciência do próprio culpado fará o trabalho que nenhum tribunal alcança. E é exatamente isso que acontece: a confissão de Raskólnikov, quando enfim chega, não é arrancada, ela vem de dentro para fora, sem freios, sem ressalvas, como tudo o que é verdadeiro em nós.

Kant dizia que duas coisas o enchiam de admiração sempre nova: o céu estrelado sobre ele e a lei moral dentro dele. Era a sua forma serena de dizer que carregamos em nós uma ordem que não criamos e que, ainda assim, nos obriga. O que Kant pensou na claridade da razão, Dostoiévski mostrou no escuro de uma alma que tentou, pela inteligência, calar essa lei, e descobriu que ela resiste.

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Volto, então, àquela conversa com minha amiga. Não somos Raskólnikov, e seria confortável parar por aqui. Mas todos nós conhecemos, em alguma escala, a tentação de usar boas razões para abafar o que já sabemos ser errado. A diferença é de grau, não de natureza. Talvez por isso eu não tenha conseguido condenar aquela mulher. Não por leniência, mas porque suspeito que ela já esteja sendo julgada no único tribunal de que ninguém escapa, que é o de dentro de si mesmo.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.