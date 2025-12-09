Nova versão de 'Antologia' mostra que Beatles ainda surpreendem o mundo

Em 1995, os beatlemaníacos do mundo inteiro foram nocauteados com o lançamento de “The Beatles: Antologia”. A série audiovisual de oito episódios, exibida na TV americana e comercializada em DVD, trazia um registro cronológico de toda a carreira do grupo. Vendeu horrores, mais de 2 milhões de boxes apenas no primeiro ano de lançamento.

Para aumentar ainda mais o impacto em seus seguidores, o material todo tinha sido editado por Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. Em outras palavras: depois de muita gente se aventurar na tarefa, era vez de os próprios Beatles contarem sua história.

E agora está disponível na plataforma de streaming Disney+ a versão atualizada da série. “The Beatles: Antologia” usa todo o apuro tecnológico desenvolvido nos últimos 30 anos para melhorar som e imagem, que atingem uma qualidade impressionante.

A grande novidade mesmo é um episódio extra, o número nove, fruto de uma ideia genial de McCartney e Starr. Pode até ser classificado como documentário à parte, mostrando entrevistas e gravações registradas entre 1991 e 1994, quando os remanescentes dos Beatles trabalharam no primeiro “Antologia”. Assim, o diferencial é justamente o making of do projeto.

Impossível existir melhor presente de Natal para um beatlemaníaco do que ver McCartney, Starr e Harrison gravando no estúdio, utilizando registros sonoros de John Lennon enviados a eles por Yoko Ono. Dessas sessões saíram as então inéditas “Free as a bird” e “Real love”, além das gravações que resultaram em “Now and then”, lançada apenas em 2023.

Assistir a esse trio, na época cinquentão, reviver a magia dos Beatles já é um prazer supremo para os seguidores. Mas o mais emocionante dessa nova versão do documentário está nas conversas descontraídas e carinhosas dos três músicos.

Não tem preço para o fã acompanhar os três na mesa da sala de jantar de George, tomando chá e relembrando histórias da banda. Eles revelam material bem divertido, que inclui o nascimento dos cabelos compridos dos Beatles, algo totalmente fortuito, e até mesmo a adoção das famosas botinhas, descobertas pelo quarteto em uma loja de vestuário para dançarinos.

O documentário explica que havia a ideia inicial de produzir uma retrospectiva dos Beatles em 1971, com material de várias partes do mundo reunido por Neil Aspinall, numa iniciativa da gravadora deles, a Apple. Mas na época os quatro não queriam se reencontrar, os ressentimentos estavam pesados.

“A gente simplesmente queria que aquilo parasse, e foi cada um para o seu lado”, conta Harrison. “Passados 25 anos, podemos nos encontrar em harmonia para fazer a série. Pena que John não tenha a chance de aproveitar isso.”

Nostalgia e camaradagem

Às conversas transbordam carinho para Lennon, assassinado em 1980. O clima de camaradagem entre os quatro é muito valorizado nas recordações. “A gente cuidava muito um do outro”, diz Starr. “Eu era filho único, e de repente passei a ter três irmãos”, define o baterista.

Os três concordam que a banda teve vários problemas internos até sua dissolução, em 1970, mas afirmam que os laços entre eles se reforçavam quando o foco voltava a ser a música.

“Creio que, depois de 20 anos, cada um passou a se ver com 'ex-Beatle'. Mas, agora, quando pegamos nos instrumentos para gravar material para o 'Antologia', nos sentimos novamente os Beatles”, diz McCartney.

Eles revelam nas conversas que foi difícil trabalhar em estúdio sem Lennon. “A gente criou para nós mesmos uma ideia lúdica de que John teria deixado algumas coisas gravadas e saído para uma viagem de férias”, recorda McCartney. Em uma cena das gravações de “Free as a bird”, há uma cadeira vazia no estúdio. “É onde John gostava de ficar”, diz Harrison.

O documentário mostra várias cenas inéditas dos três em jam sessions descontraídas, com trechos de canções que eles apresentam na formação de dois violões e bateria, ficando para McCartney a tarefa de puxar os vocais.

"Buraco no palco"

É emocionante para os fãs escutar os ídolos falando num possível retorno aos shows. “Não nos apresentaríamos novamente como Beatles, seria impossível”, diz McCartney, acrescentando que “ficaria um buraco no palco”. “Talvez a gente possa voltar como Paul, George e Ringo”, palpita Starr. Em 2001, George Harrison morreu, vítima de câncer, e a ideia nunca foi concretizada.

Além da série, o registro das músicas inseridas no documentário retorna ao mercado em novas edições remasterizadas. Na lista de Natal, os fãs têm a opção de escolher entre um box com 12 LPs e outro com oito CDs. Ambos em obrigatórias edições de luxo, com brindes e um livro, também devidamente atualizado em relação ao material publicado há 30 anos.

Acompanhando a série, o livro mostra os Beatles desde a adolescência em Liverpool até a separação da banda, na virada para os anos 1970. (Thales de Menezes)

“THE BEATLES: ANTOLOGIA”



Reino Unido, 1995/2025. Direção de Geoff Wonfor e Bob Smeaton. Versão restaurada, com nove episódios. Disponível na plataforma Disney+