'Beleza Fatal': especial tem reencontro do elenco da novela

Produção reúne Camila Pitanga e Giovanna Antonelli para contar histórias inéditas e segredos dos bastidores da trama que foi sucesso na HBO Max

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
09/12/2025 13:06 - atualizado em 09/12/2025 14:03

Elenco de 'Beleza Fatal' se reúne em especial crédito: HBO MAx

Os fãs de “Beleza Fatal” já podem comemorar. A HBO Max divulgou nesta terça-feira (9/12) o pôster oficial e o trailer do especial que reúne o elenco e os criadores da primeira novela original da plataforma. A produção, batizada de “Especial Beleza Fatal”, estreia em 15 de dezembro.

A prévia mostra os atores compartilhando lembranças, histórias de bastidores e segredos da trama que se tornou um fenômeno de audiência. A gravação foi feita na Mansão Argento, cenário central da novela.

Estiveram presentes Camila Pitanga, Camila Queiroz, Giovanna Antonelli, Julia Stockler, Caio Blat, Herson Capri, Marcelo Serrado, Murilo Rosa, Romaní e até o cãozinho Chokito, que interpretou Lolindo.

Além do elenco, o criador e roteirista Raphael Montes e a diretora-geral Maria de Médicis também participam com entrevistas. Eles comentam o processo criativo por trás da construção dos personagens e analisam a recepção da novela, que superou as expectativas da plataforma.

Produzida pela Coração da Selva para a Warner Bros. Discovery, com supervisão de Silvio de Abreu, “Beleza Fatal” encerrou sua temporada em março deste ano com recordes de performance. A trama figurou entre os conteúdos mais assistidos da HBO Max e liderou em alcance, aquisições e horas consumidas em toda a América Latina na sua semana de exibição final.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

