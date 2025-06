Crianças vivem utopia libertária no 'cabaré infantil' da Cia Circunstância

A Cia Circunstância une as linguagens da palhaçaria e do cabaré no espetáculo infantil “Piratas do Curral”, que marca os 20 anos da trupe, com apresentações sábado (21/6), às 16h, no Centro Cultural Santa Rita, e domingo (22/6), às 15h, no Parque Municipal.

Diogo Dias e Dagmar Bedê interpretam dois palhaços em busca da República Pirata, utopia de liberdade e da vida em comunidade. Na viagem, a dupla atravessa rios, mares, currais, a Serra do Curral e até o espaço sideral.

O trajeto realizado em cena permite aos atores trabalhar a ocupação do espaço público. Sob a direção de Marina Viana, os dois transformam praças e centros culturais em palcos para dança, acrobacia, música e interação com os espectadores.

“Piratas do Curral” é o primeiro trabalho de Marina com a Cia Circunstância. O convite partiu da relação dela com Dagmar e do interesse de ambas pela linguagem do cabaré.

Desde 2017, Bedê se dedica a essa linguagem artística. Explica que, após surgir em Paris no século 19, ela se tornou popular mundialmente. “Cabaré é um espaço de liberdade que reúne teatro popular, palhaçaria, teatro de bonecos, mímica e canções. Assim como o circo, acolhe diversas formas artísticas”, comenta a atriz e palhaça.

Para Marina Viana, o cabaré é um campo fértil de teste e risco. “Minha relação com ele tem a ver com a experimentação. Cabaré é o espaço de se arriscar cenicamente numa proposta de performance e de número”, comenta.

Dagmar e Marina descobriram o “cabaré infantil” a partir de um espetáculo da companhia curitibana Selvática Ações Artísticas. Nesse novo formato, o foco se desloca: a liberdade, que antes servia aos artistas, é transferida para o público.

Diferentemente da experiência tradicional do teatro, com espectadores sentados e em silêncio, as crianças são convidadas a interagir e brincar com o elenco.

Bombardeio e bolinhas de papel

Marina Viana, que dirige um “cabaré infantil” pela primeira vez, destaca o momento em que os personagens enfrentam um bombardeio e convidam as crianças a participar ativamente, jogando bolinhas de papel.

“Vira um caos lindo. O cabaré para a infância propõe um jogo, levando a criança a interagir livremente com o nosso trabalho”, detalha.

A liberdade da forma se reflete no conteúdo do espetáculo, que discute a utopia a partir da vivência dos dois piratas. O processo criativo envolveu referências como séries, desenhos animados, literatura e relatos sobre pirataria, com destaque para o livro “Zona autônoma temporária”, de Peter Lamborn Wilson, conhecido como Hakim Bey.

A obra de Bey serviu como guia filosófico e poético, informa Dagmar. “O livro faz uma reflexão sobre as utopias piratas e percebemos que isso tem tudo a ver tanto com o cabaré quanto com a palhaçaria. A República Pirata nada mais é do que a zona autônoma temporária construída pela gente, que se dissipa para poder surgir o lugar de liberdade do ser”, afirma.

“PIRATAS DO CURRAL”

Direção: Marina Viana. Com Diogo Dias e Dagmar Bedê. Neste sábado (21/6), às 16h, no Centro Cultural Santa Rita (Rua Ana Rafael dos Santos, 149, Vila Santa Rita). Domingo (22/6), às 15h, na Praça dos Patins do Parque Municipal Américo Renné Giannetti (Avenida Afonso Pena, 1.377, Centro). Entrada franca

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria