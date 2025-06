Andrea Bocelli ganha homenagem hoje em BH

O trio A Bela e os Tenores homenageia o italiano Andrea Bocelli nesta sexta-feira (20/6) à noite, no Centro Cultural Unimed-BH Minas.

“Giovanna é a única soprano brasileira que cantou com o Bocelli. Isso para nós tem muito peso. Temos amizade com ele e a família”, conta Jorge Durian, que forma o trio com Armando Valsani e Giovanna Maira. Eles apresentam o programa de TV “A bella Itália”, exibido pela Rede Vida.

O diferencial do trio está na formação vocal, com dois tenores e soprano, explica Durian. “A união de nossas vozes é algo muito especial. Cada um traz a sua trajetória, mas quando estamos juntos, existe uma química que encanta o público. É emoção do começo ao fim”, afirma.

Criado em 2017, o trio promete interpretar sucessos do tenor Andrea Bocelli, como “Con te partirò”, “Vivo per lei” e “Fall on me”. Jorge, Armando e Giovanna vão cantar também clássicos italianos que dialogam com a trajetória do homenageado.

“Bocelli é o que chamamos de pop lírico. Ele não seguiu a ópera tradicional por conta das dificuldades com a visão, mas construiu uma carreira brilhante nos concertos. Isso o tornou um ícone, uma ponte entre o erudito e o popular. É o que queremos mostrar”, destaca Durian.

Os três cantores se conheceram há 25 anos, em um evento. “A partir dali, mantivemos contato e, tempos depois, surgiu o convite para gravarmos CD de Natal, sucesso na época. Desse disco nasceu o programa 'A bella Itália', o nosso forte, que está no ar há sete anos”, conta Durian. A atração da Rede Viva vai ao ar aos sábados, às 19h, com reprise aos domingos, às 10h.

Celine Dion e Sandy

Andrea Bocelli, de 66 anos, é um dos tenores mais importantes do mundo. Vendeu 90 milhões de discos, gravou sucessos em parceria com Celine Dion, Ed Sheeran e a brasileira Sandy.

Ano passado, o italiano iniciou por Belo Horizonte sua sexta turnê brasileira. No Mineirão, recebeu os convidados Sandy, o primogênito Matteo Bocelli, a soprano romena Cristina Pasariou e a violinista americana Caroline Campbell.

Em 2011, Bocelli fez um show histórico em Belo Horizonte, atraindo 90 mil pessoas à Praça da Estação, no evento que comemorava os 35 anos da instalação da Fiat em Betim.

A BELA E OS TENORES

Homenagem a Andrea Bocelli. Nesta sexta-feira (20/6), às 20h30, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Plateia 1: esgotada. Plateia 2: R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia). Ingressos à venda na plataforma Sympla e na bilheteria.

OUTRA ATRAÇÃO

>>> FILOSOFIA NO PALCO

A MostrArte Feluma apresenta hoje e sábado (20 e 21/6), às 20h, e domingo (22/6), às 17h, a peça “Uma passagem para dois”, com entrada franca. Escrito e dirigido por Jair Raso, o espetáculo traz o embate filosófico entre um ator e um economista em torno da liberdade, em meio a tensões entre razão e emoção, espiritualidade e materialismo. O cenário digital da peça foi criado por inteligência artificial. Depois das sessões, tem bate-papo com o elenco e o diretor, transmitido ao vivo pelo canal do Feluma no YouTube. O teatro fica na Alameda Ezequiel Dias, 275, Centro.



* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria