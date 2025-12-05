'Mostra Primeira Infância' traz teatro, exposição e cinema ao CCBB

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

Criado em 2010, em Itajaí (SC), o premiado Grupo Eranos Círculo de Arte está rodando as unidades do CCBB no país com a “Mostra Primeira Infância” e chega a Belo Horizonte nesta sexta-feira (5/11), para cumprir temporada que segue até o próximo dia 29.



O coletivo catarinense traz na bagagem duas peças, “Caixa ninho” e “Bebê e o Boi Babau”,, além de exposição, oficina, sessões de curtas e ciclo de debates.



Criado pelos artistas Sandra Coelho e Leandro Maman, o grupo pesquisa, desde 2011, linguagens do teatro para a primeira infância a partir do conceito de protagonismo infantil, e é, hoje, referência nacional neste campo.



Diversidade

Com proposta de trabalhar as interfaces entre teatro, teatro de animação, artes visuais, literatura e produção audiovisual, o Eranos contabiliza mais de 40 criações, entre espetáculos, exposições, performances, obras literárias e filmes.



As duas montagens que serão apresentadas ao longo da temporada, de sexta-feira à segunda-feira, no Teatro 2 do CCBB-BH, são inéditas na cidade. “Caixa ninho” é uma viagem pelo universo lúdico das caixas de papelão, indicado para as crianças a partir de 1 ano; e “Bebê e o Boi Babau”, voltado para crianças a partir de 2 anos, tem dramaturgia inspirada na cultura popular, escrita a partir da observação da primeira infância na relação com formas animadas.



A programação complementar, gratuita, conta com a exposição “O céu, o mar e a palavra”, com projeções e uma instalação de caixas de papelão; sessões de cinema com os curtas “Pequenos mundos” e “Cine.Ema”; a oficina “Formas animadas para crianças”; e o ciclo de debates “Teatro e primeira infância”, voltado para os adultos.



“A ideia é mostrar diversas obras para a primeira infância, tudo com as especificidades para esse recorte etário que vai de 0 a 6 anos. Trabalhamos com a ideia do corpo em movimento, um movimento que pressupõe interação, sem aceleração, no tempo da criança. Os curtas têm baixo estímulo. A exposição abre a possibilidade de construção para bebês e crianças maiores, que podem interferir nas obras, mudá-las de lugar, criar jogos”, destaca Sandra Coelho.



Ela observa que a mostra conta com monitoria, responsável por mediar a fruição, em um mesmo espaço, de bebês e crianças maiores.



Pais e filhos

As especificidades para o recorte etário a que se refere dizem respeito, por exemplo, à limitação de público na plateia dos espetáculos, de forma que o espaço comporte o movimento das crianças e de seus pais.



A artista destaca que as peças têm dramaturgia que possibilita que os pequenos interajam de diferentes maneiras com a cena.



“Um bebê pode ter uma relação mais contemplativa; outro, mais manual; e uma criança com mais idade, uma relação mais narrativa, de fala. A gente nunca pede silêncio, pelo contrário, pedimos aos adultos que deixem os filhos livres”, diz.



CONSTRUTIVIDADE E RELAÇÃO

Sandra Coelho toma como exemplo “Caixa ninho”, cujo cenário é composto por 720 caixas de papelão de vários tamanhos e está sujeito à interferência das crianças, que estão inseridas nele. “Trabalhamos com a ideia de construtividade e relação”, ressalta.



O conceito de protagonismo infantil, em linhas gerais, coloca a criança no centro do processo.



“Esse público está no início, no meio e no fim da pesquisa. Existe uma escuta para o universo infantil o tempo inteiro. Partimos de dramaturgias em que as crianças podem construir, interagir, falar”, diz.



MOSTRA PRIMEIRA INFÂNCIA

Ocupação do Grupo Eranos Círculo de Arte, a partir desta sexta-feira (5/12) até o próximo dia 29, no CCBB-BH (Praça da Liberdade, 450, Funcionários). Programação: Espetáculos “Caixa ninho”, de sexta-feira à segunda-feira, às 11h, e “Bebê e o Boi Babau”, de sexta a segunda, às 15h, ambos no Teatro 2, com ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Oficina “Formas animadas para crianças”, nos dias 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 e 28, sábados e domingos, às 13h30, no Teatro 2, com retirada gratuita de ingressos 1 hora antes do início das atividades exclusivamente na bilheteria do CCBB-BH. Ciclo de debates para adultos, com Sandra Coelho e Leandro Maman, das 17h às 20h, no Teatro 2, com inscrições gratuitas no e-mail eranos.arte@gmail.com. Dia 6, sábado : “O protagonismo Infantil” Dia 7, domingo: "Teatro de animação e os bebês”. Dia 13, sábado: “Dramaturgia no teatro para primeira infância”. Dia 14, domingo: “Laboratório de criação”. Exposição interativa “O céu, o mar e a palavra”, de hoje até o próximo dia 29, no Foyer do Teatro 2, de quarta a segunda, das 10h às 22h. Entrada franca