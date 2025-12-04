Filhos de Wilson Simonal relançam vinil icônico do pai

Simoninha e Max de Castro, filhos de Wilson Simonal, apresentam em audição especial na terça-feira, 9, o relançamento em vinil de uma obra icônica do pai, o álbum “Se dependesse de mim”. Produzido por Nelson Motta e Roberto Menescal e lançado originalmente em 1972, o disco é um registro destacado da música brasileira e um marco na carreira de Simonal.

“É um disco importante na trajetória do meu pai, pois representa uma virada artística e pessoal – e que merece ser conhecido pelas novas gerações”, disse Simoninha, que, com o irmão, fará uma conversa com o público no relançamento, na Formosa Hi-Fi, em São Paulo.

“Se dependesse de mim” foi o primeiro LP de Simonal depois de sair da Odeon, onde havia ficado por dez anos. Foi gravado pela Philips Records, hoje Universal Music Brasil, responsável pelo relançamento.

Além da produção de Motta e Menescal, Simonal apresentou no álbum uma nova banda e um repertório com uma diversidade de compositores, como Ivan Lins, Belchior, Gil, Roberto Carlos e Erasmo Carlos e Francis Hime.

A faixa que encerra disco é “Não me deixe sozinho”, de Braguinha e Luiz Américo. De Erasmo e Roberto Carlos, a música é “Mexerico de Candinha”.