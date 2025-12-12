Filme e minissérie 'Orgulho e preconceito' voltam aos cinemas e streaming

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Como as coisas realmente boas sobrevivem bem à passagem do tempo, “Orgulho e preconceito” (1813), o mais célebre dos romances da britânica Jane Austen (1775-1817), retorna quase simultaneamente às telas da TV e do cinema por meio de suas melhores adaptações. As duas versões do périplo amoroso entre Elizabeth Bennet e Mr. Darcy já têm alguma idade, mas nada perto dos 212 anos do livro.

Os cinemas exibem “Orgulho e preconceito” (2005), filme de Joe Wright estrelado por Keira Knightley e Matthew Macfadyen. Está em cartaz às 20h30, no Pátio 1, e às 15h30, no Cidade 4.

O longa tem 20 anos, 10 a menos do que a minissérie “Orgulho e preconceito” (1995), criada por Andrew Davies. Agora trintona, a produção da BBC, que lançou Colin Firth ao estrelato (Elizabeth Bennet é interpretada por Jennifer Ehle), chegou ao Brasil via Prime Video.

Em setembro, Davies afirmou ao programa “Radio wales breakfast”, da BBC: “Sabia exatamente o que queria: uma adaptação que reconhecesse que o enredo da história gira em torno de sexo e dinheiro, enquanto as pessoas tinham a ideia de que Jane Austen era toda sobre polidez, comentários espirituosos, roupas formais e recatadas.”

Mesmo para quem conhece a trama de cor e salteado, é fascinante ver a recriação, que tem muito tempo (são seis episódios) para desenvolver a narrativa.

A opção de Davies por aspectos mais mundanos fica clara. O dinheiro (ou a falta dele) é enfatizado na histeria de Mrs. Bennet (Alison Steadman) em casar as cinco filhas com homens de posses; ou no deboche com que as irmãs Bingley (na série, são duas, lembrando muito as irmãs malvadas da Cinderela) tratam as jovens Bennet. A trama que envolve o arrivista Wickham (Adrian Lukis) é muito maior.

Falar em sexo na Inglaterra do início do século 19 é pisar em ovos. Mas há sensualidade nesta minissérie. Campeã de audiência (11 milhões de espectadores pela BBC, em 1995), a produção atingiu picos de 40% no derradeiro episódio.

O marco ocorreu no quarto episódio. Jane Austen nunca imaginou isso, tudo veio da cabeça de Andrew Davies. Em dado momento, Mr. Darcy dá um mergulho improvisado em seu lago particular antes de sair caminhando com a camisa branca molhada e esbarrar em Elizabeth.

O momento “camiseta molhada” de Mr. Darcy causou furor e foi copiado em outras adaptações de romances de época. Vide Richard Madden como o carpinteiro seminu em “O amante de Lady Chatterley”, produção para TV lançada em 2015.

“Nunca quis que fosse uma cena sensual”, justificou Davies à BBC. “Meu objetivo era dar uma visão do Sr. Darcy, já que o romance é escrito inteiramente do ponto de vista de Elizabeth. A ideia original era que ele mergulhasse nu, mas de alguma forma perdemos essa ideia.”

Mark Darcy

Se a camisa molhada causou tanto, imagine o grande herói romântico nu. Colin Firth, vale dizer, nunca mais foi o mesmo depois de “Orgulho e preconceito”.

Não dá para esquecer que o ator se tornou Mark Darcy, o advogado que conquistou Bridget Jones, a loira fora dos padrões interpretada por Renée Zellweger a partir de 2001.

“Estou preso a isso para sempre, se mudasse de profissão amanhã e me tornasse astronauta, o primeiro homem a pousar em Marte, a manchete seria: ‘Sr. Darcy pousa em Marte’”, disse Firth certa vez, entre a resignação e a ironia.

“ORGULHO E PRECONCEITO”



• A minissérie, em seis episódios, está disponível no Prime Video