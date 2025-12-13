Assine
Silvio Santos discursa no lançamento do SBT News, com ajuda da IA

Cerimônia contou com a presença do presidente Lula e de Alexandre Moraes, ministro do STF. Novo canal de notícias estreia segunda-feira (16/12), às 18h30

Vitor Moreno
Folhapress
Vitor Moreno
Repórter
FO
Folhapress
Repórter
13/12/2025 02:00

Holograma de Silvio Santos exibido na cerimônia de lançamento do SBT News, em São Paulo
Holograma de Silvio Santos exibido na cerimônia de lançamento do SBT News, em São Paulo crédito: Rogério Pallatta/SBT

Morto em agosto de 2024, Silvio Santos foi presença constante no evento de lançamento do SBT News, realizado nos estúdios do SBT, em Osasco (na Grande São Paulo). O apresentador e empresário, que completaria 95 anos na sexta-feira (12/12), não foi apenas lembrado nos discursos dos presentes; ele "surgiu" no palco e fez discurso.

Segundo o SBT, a figura do "patrão" foi manipulada com o uso de inteligência artificial (IA)  e projetada em forma de holograma.

"Quando eu comecei na televisão, ninguém imaginava que um dia a gente ia ter um canal só para a notícia, 24 horas por dia. Naquela época o povo dizia: 'Mas quem é que vai aguentar isso, Silvio?'. Pois é, o tempo passou, o mundo mudou e a forma de se comunicar também", disse o Silvio Santos holográfico.

"Hoje, a informação correta, profissional, é essencial para ajudar as pessoas a crescerem, a conviverem bem umas com as outras e deixar o país mais forte", prosseguiu. "E é por isso que nasce o SBT News, para informar com verdade, com responsabilidade e, acima de tudo, com respeito ao público."

A cerimônia contou com a presença do presidente Lula, acompanhado da primeira-dama Janja da Silva, e do vice-presidente Geraldo Alckmin, além do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito da capital, Ricardo Nunes, também compareceram. Todos falaram por alguns minutos.

Lula elogia Silvio

Lula lembrou quando Silvio Santos o procurou, durante seu segundo mandato, para falar sobre a situação do banco Panamericano, que fazia parte de seu grupo empresarial e quase faliu em 2010.

Presidente Lula abraça Iris Abravanel, viúva de Silvio Santos, na cerimônia de lançamento do canal SBT News, em São Paulo
Presidente Lula cumprimenta Iris Abravanel, viúva de Silvio Santos, na cerimônia de lançamento do canal SBT News, em São Paulo Rogério Pallatta/SBT

Segundo o presidente, sua admiração pelo apresentador aumentou por causa da forma transparente como ele tratava o assunto, comentando sobre os problemas financeiros até em seus programas de TV.

"Ele não tinha vergonha de dizer para o povo o que tinha acontecido com ele, numa demonstração de que a verdade vai vencer. Pode demorar, mas ela vai vencer", comentou. "Se vocês cumprirem com o compromisso do Silvio Santos (com a verdade), vocês estarão fazendo o melhor jornalismo que esse país vai ter."

O SBT News vai entrar no ar na segunda-feira (15/12), a partir das 18h30. Estará disponível nas operadoras Claro (canal 586), Vivo (canal 576), Sky (canal 576) e Oi (canal 175). Também poderá ser assistido no YouTube e no SBT+, plataforma de streaming do grupo, além de estar disponível via canal Fast para quem tem televisores Samsung, LG e AOC ou usa o sistema Roku.

Programação ao vivo começa às 6h

Detalhes sobre a grade do canal foram anunciados pela primeira vez. Durante a semana, a programação ao vivo começará às 6h, com o "News primeira edição", que será apresentado por Luara Castilho. Na sequência, às 8h30, Lívia Zanolini e Lucio Sturm comandam o "News manhã".

Às 11h, o telejornal "Radar news" terá Roberta Russo como âncora. Às 13h30, é a vez de Amanda Klein estar à frente do "Central de notícias". O jornalismo político será o foco do "Poder expresso", que Raquel Landim conduz a partir das 16h.

No começo da noite, às 18h30, Celso Freitas e Marina Demori apresentam o "Jornal do SBT News", que será seguido pelo "News noites", às 20h30, sob o comando de Leandro Magalhães.

Time de analistas

Entre os analistas que farão comentários ao longo da programação estão Basília Rodrigues (ex-CNN Brasil) e Sidney Rezende (ex-GloboNews). A lista inclui Cézar Feitoza, Eduardo Gaia, Ranier Bragon e Guilherme Seto.

Aos finais de semana, a ideia é que a grade tenha mais espaço para outros temas, com programas sobre saúde, agronegócios, economia e relações internacionais. A médica Ludmila Hajjar, o ex-ministro Chico Graziano, o economista Sergio Vale, o ex-diretor do Banco Central Luiz Fernando Figueiredo, o diplomata Roberto Abdenor e a jornalista Renata Varandas terão programas.

Fábio Faria, ex-ministro das Comunicações no governo Bolsonaro e responsável pela implantação do SBT News, a ideia do novo canal era um desejo antigo do sogro e seguirá seu estilo "isento". Faria é marido de Patricia Abravanel, uma das filhas de Silvio Santos.

"O SBT não tem partido. O SBT não tem lado. Eu acho que a presença de todos vocês aqui hoje, de todas as autoridades presentes, mostra muito o que é o SBT", avaliou. "E o lado do SBT News vai ser o lado do SBT, que é o do Brasil", afirmou.

