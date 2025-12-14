Petistas defendem que Lula analise a dosimetria ainda em 2025

Aliados de Lula no Congresso vêm defendendo que o presidente avalie ainda em 2025 se vai vetar ou não o PL da Dosimetria. A proposta deve ser votada no Senado na próxima semana.

Lula tem quinze dias úteis para analisar o projeto. Se os senadores aprovarem o texto na próxima quarta-feira, 17, faltarão dez dias úteis para o ano acabar, prazo que daria ao presidente até o dia 8 de janeiro para decidir.

Petistas consideram que, se Lula tomar uma decisão sobre a proposta ainda neste ano, o assunto, para o governo, “ficaria em 2025” — ou seja, seria deixado para trás e não tomaria a agenda em 2026. O presidente tem dado sinais de que irá vetar partes do projeto que beneficiam Jair Bolsonaro.

O Congresso entra em recesso no dia 21 de dezembro e volta em 2 de fevereiro. Dessa forma, uma possível votação de derrubada de vetos se daria apenas no retorno do ano legislativo, quando o governo pretende já ter começado a arrumar a articulação política para o ano eleitoral.