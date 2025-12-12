Genial/Quaest: 43% dos deputados consideram Lula favorito para 2026

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta sexta-feira (12/12), aponta que após um período de baixa, a aposta na reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a crescer entre os deputados federais.

Segundo a pesquisa, 43% dos parlamentares consideram Lula o favorito para o próximo pleito presidencial, um salto significativo em relação aos 35% registrados em junho. O número coloca o petista em empate técnico com um eventual "candidato da oposição", aposta de 42% dos congressistas.



A chance de eleição de um candidato de oposição sem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro divide ao meio as opiniões: 42% acreditam que é possível eleger sem esse apoio, 42% pensam o contrário.

A pesquisa foi feita entre os dias 29 de outubro e 11 de dezembro. Na última sexta-feira (5/12), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) anunciou a sua pré-candidatura à Presidência, com o apoio de seu pai, preso por tentativa de golpe de Estado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 167 deputados federais (33% do total) entre os dias 29 de outubro e 11 de dezembro de 2025, por meio de entrevistas presenciais e online. A margem de erro estimada é de 7 pontos percentuais.