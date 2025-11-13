Pesquisa Quaest: saiba a maior rejeição entre os cotados para a Presidência

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) tem um dos maiores índices de rejeição entre as lideranças políticas nacionais, superando, inclusive, seus familiares, entre os cotados para à Presidência da República em 2026. É o que aponta a 19ª rodada da pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quinta-feira (13/11).

Conforme o levantamento, 67% dos eleitores brasileiros afirmam que "conhecem e não votariam" no parlamentar. O índice é superior ao do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é rejeitado por 60% dos entrevistados que o conhecem. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também tem rejeição menor que a do enteado, marcando 61%.

A rejeição de Eduardo Bolsonaro também é significativamente mais alta que a do presidente Lula (PT), que é de 53%, e a de Ciro Gomes (PSDB), que marca 57%.

A pesquisa ouviu 2.004 eleitores presencialmente entre 6 e 9 de novembro. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais.