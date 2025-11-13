Assine
Maioria rejeita reeleição de Lula em 2026, aponta Quaest

Genial/Quaest aponta que 59% dos eleitores avaliam que o petista não deveria concorrer. Já 38% defendem a candidatura

Vinícius Prates
Vinícius Prates
13/11/2025 09:13

Pesquisa de petróleo na foz do Amazonas vira fragilidade para Lula em Belém
Maioria rejeita reeleição de Lula em 2026, aponta Quaest

A maioria dos brasileiros (59%) acredita que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não deveria se candidatar à reeleição em 2026. É o que aponta a nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quinta-feira (13/11).

O percentual dos que defendem que o petista concorra a um novo mandato é de 38%. Outros 3% não souberam ou não responderam. No último mês, o petista admitiu que será candidato à reeleição em 2026.

Ainda segundo a Quaest divulgada hoje, Lula lidera todas as simulações de primeiro turno para a eleição presidencial de 2026, com intenções de voto que variam de 31% a 39%. No entanto, a vantagem do petista sobre seus principais adversários diminuiu significativamente nos cenários de segundo turno. 

Os números de novembro marcam um aumento na rejeição à nova candidatura, oscilando três pontos para cima em relação a outubro, quando 56% eram contra e 42% a favor.

Segundo a série histórica do instituto, o pico de eleitores que defenderam que Lula não deveria concorrer ocorreu em maio deste ano, quando o índice atingiu 66%.

A pesquisa ouviu 2.004 eleitores presencialmente em 120 municípios, entre os dias 6 e 9 de novembro. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais, com 95% de nível de confiança.

