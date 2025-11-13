Eleições 2026: Lula lidera, mas vantagem no 2º turno diminui, mostra Quaest
Segundo a Genial/Quaest, Lula lidera o 1º turno, variando de 31% a 39%, e vence todos os adversários no segundo turno; veja todos os números da pesquisa
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera todas as simulações de primeiro turno para a eleição presidencial de 2026, com intenções de voto que variam de 31% a 39%. A pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quinta-feira (13/11), aponta, no entanto, que a vantagem do petista sobre seus principais adversários diminuiu significativamente nos cenários de segundo turno. No último mês, o petista admitiu que será candidato à reeleição em 2026.
- Maioria vê Lula mais forte após encontro com Trump
- Operação no Rio 'freia' melhora na avaliação de Lula
Em eventual disputa com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno, o placar é de 42% a 39%, configurando um empate técnico no limite da margem de erro. Em outubro, a diferença entre os dois era de 10 pontos percentuais, segundo o relatório da Quaest. Apesar disso, o ex-presidente Jair Bolsonaro segue inelegível por determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e, portanto, não pode concorrer as eleições do ano que vem.
A margem também encolheu para apenas cinco pontos percentuais contra o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 41% a 36%, e contra Ratinho Júnior (PSD), com 40% a 35%. Contra o governador mineiro Romeu Zema (Novo), o placar é de 43% a 36%.
A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.004 pessoas entre os dias 6 e 9 de novembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.
Confira os cenários de 1º turno
Cenário 1:
Lula (PT): 32%
Jair Bolsonaro (PL): 27%
Ciro Gomes (PSDB): 8%
Ratinho Júnior (PSD): 7%
Ronaldo Caiado (União): 4%
Romeu Zema (Novo): 3%
Renan Santos (Missão): 1%
Cenário 2:
Lula (PT): 31%
Michelle Bolsonaro (PL): 18%
Ratinho Júnior (PSD): 10%
Ciro Gomes (PSDB): 9%
Romeu Zema (Novo): 5%
Ronaldo Caiado (União): 5%
Renan Santos (Missão): 1%
Cenário 3:
Lula (PT): 35%
Tarcísio de Freitas (Republicanos): 16%
Ciro Gomes (PSDB): 12%
Romeu Zema (Novo): 5%
Ronaldo Caiado (União): 4%
Cenário 4:
Lula (PT): 32%
Eduardo Bolsonaro (PL): 15%
Ratinho Júnior (PSD): 10%
Ciro Gomes (PSDB): 10%
Romeu Zema (Novo): 5%
Ronaldo Caiado (União): 5%
Renan Santos (Missão): 1%
Cenário 5:
Lula (PT): 38%
Tarcísio de Freitas (Republicanos): 20%
Eduardo Bolsonaro (PL): 18%
Cenário 6:
Lula (PT): 36%
Eduardo Bolsonaro (PL): 22%
Ratinho Júnior (PSD): 18%
Cenário 7:
Lula (PT): 38%
Eduardo Bolsonaro (PL): 24%
Romeu Zema (Novo): 12%
Cenário 8:
Lula (PT): 39%
Eduardo Bolsonaro (PL): 24%
Ronaldo Caiado (União): 11%
Cenário 9:
Lula (PT): 39%
Eduardo Bolsonaro (PL): 27%
Renan Santos (Missão): 6%
Cenário 10:
Lula (PT): 39%
Tarcísio de Freitas (Republicanos): 21%
Ronaldo Caiado (União): 7%
Renan Santos (Missão): 3%
Confira os cenários de 2º turno
Cenário 1: Lula (PT) 42% x Jair Bolsonaro (PL) 39%
Cenário 2: Lula (PT) 38% x Ciro Gomes (PSDB) 33%
Cenário 3: Lula (PT) 41% x Tarcísio de Freitas (Republicanos) 36%
Cenário 4: Lula (PT) 40% x Ratinho Júnior (PSD) 35%
Cenário 5: Lula (PT) 43% x Romeu Zema (Novo) 36%
Cenário 6: Lula (PT) 42% x Ronaldo Caiado (União) 35%
Cenário 7: Lula (PT) 44% x Michelle Bolsonaro (PL) 35%
Cenário 8: Lula (PT) 43% x Eduardo Bolsonaro (PL) 33%
Cenário 9: Lula (PT) 41% x Eduardo Leite (PSD) 28%
Cenário 10: Lula (PT) 42% x Renan Santos (Missão) 25%
