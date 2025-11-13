Eleições 2026: Lula lidera, mas vantagem no 2º turno diminui, mostra Quaest

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera todas as simulações de primeiro turno para a eleição presidencial de 2026, com intenções de voto que variam de 31% a 39%. A pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quinta-feira (13/11), aponta, no entanto, que a vantagem do petista sobre seus principais adversários diminuiu significativamente nos cenários de segundo turno. No último mês, o petista admitiu que será candidato à reeleição em 2026.

Em eventual disputa com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno, o placar é de 42% a 39%, configurando um empate técnico no limite da margem de erro. Em outubro, a diferença entre os dois era de 10 pontos percentuais, segundo o relatório da Quaest. Apesar disso, o ex-presidente Jair Bolsonaro segue inelegível por determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e, portanto, não pode concorrer as eleições do ano que vem.

A margem também encolheu para apenas cinco pontos percentuais contra o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 41% a 36%, e contra Ratinho Júnior (PSD), com 40% a 35%. Contra o governador mineiro Romeu Zema (Novo), o placar é de 43% a 36%.

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.004 pessoas entre os dias 6 e 9 de novembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Confira os cenários de 1º turno

Cenário 1:



Lula (PT): 32%

Jair Bolsonaro (PL): 27%

Ciro Gomes (PSDB): 8%

Ratinho Júnior (PSD): 7%

Ronaldo Caiado (União): 4%

Romeu Zema (Novo): 3%

Renan Santos (Missão): 1%

Cenário 2:

Lula (PT): 31%

Michelle Bolsonaro (PL): 18%

Ratinho Júnior (PSD): 10%

Ciro Gomes (PSDB): 9%

Romeu Zema (Novo): 5%

Ronaldo Caiado (União): 5%

Renan Santos (Missão): 1%

Cenário 3:

Lula (PT): 35%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 16%

Ciro Gomes (PSDB): 12%

Romeu Zema (Novo): 5%

Ronaldo Caiado (União): 4%

Cenário 4:

Lula (PT): 32%

Eduardo Bolsonaro (PL): 15%

Ratinho Júnior (PSD): 10%

Ciro Gomes (PSDB): 10%

Romeu Zema (Novo): 5%

Ronaldo Caiado (União): 5%

Renan Santos (Missão): 1%

Cenário 5:

Lula (PT): 38%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 20%

Eduardo Bolsonaro (PL): 18%

Cenário 6:

Lula (PT): 36%

Eduardo Bolsonaro (PL): 22%

Ratinho Júnior (PSD): 18%

Cenário 7:

Lula (PT): 38%

Eduardo Bolsonaro (PL): 24%

Romeu Zema (Novo): 12%

Cenário 8:

Lula (PT): 39%

Eduardo Bolsonaro (PL): 24%

Ronaldo Caiado (União): 11%

Cenário 9:

Lula (PT): 39%

Eduardo Bolsonaro (PL): 27%

Renan Santos (Missão): 6%

Cenário 10:

Lula (PT): 39%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 21%

Ronaldo Caiado (União): 7%

Renan Santos (Missão): 3%

Confira os cenários de 2º turno

Cenário 1: Lula (PT) 42% x Jair Bolsonaro (PL) 39%

Cenário 2: Lula (PT) 38% x Ciro Gomes (PSDB) 33%

Cenário 3: Lula (PT) 41% x Tarcísio de Freitas (Republicanos) 36%

Cenário 4: Lula (PT) 40% x Ratinho Júnior (PSD) 35%

Cenário 5: Lula (PT) 43% x Romeu Zema (Novo) 36%

Cenário 6: Lula (PT) 42% x Ronaldo Caiado (União) 35%

Cenário 7: Lula (PT) 44% x Michelle Bolsonaro (PL) 35%

Cenário 8: Lula (PT) 43% x Eduardo Bolsonaro (PL) 33%

Cenário 9: Lula (PT) 41% x Eduardo Leite (PSD) 28%

Cenário 10: Lula (PT) 42% x Renan Santos (Missão) 25%

