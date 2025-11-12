Maioria vê Lula mais forte após encontro com Trump
45% dizem que presidente saiu fortalecido da reunião, mas 58% avaliam que o Brasil caminha na direção errada
A maioria dos brasileiros acredita que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saiu politicamente fortalecido do encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizado em 26 de outubro, na Malásia.
Segundo a pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (12/11), 45% avaliam que Lula saiu “mais forte” da reunião, enquanto 30% o veem “mais fraco”. Para 10% dos entrevistados "saiu igual" e outros 15% não souberam opinar.
Além disso, 51% acreditam que Lula e Trump chegarão a um acordo para reduzir as tarifas comerciais entre os dois países, contra 39% que duvidam da possibilidade.
Direção do país
Ainda segundo o levantamento, para 58% dos brasileiros, o país está indo na “direção errada”, uma piora em relação a janeiro, quando esse índice era de 50%. Apenas 34% avaliam que o Brasil segue no rumo certo, e 8% não souberam responder.
A pesquisa também aponta estabilidade nos indicadores econômicos. O preço dos alimentos ainda é visto como em alta por 58% dos entrevistados (eram 63% em outubro), enquanto metade da população (50%) considera mais difícil conseguir emprego.
De modo geral, 43% dos entrevistados acreditam que a economia do Brasil piorou no último ano, enquanto 32% avaliam que ficou do mesmo jeito. Para outros 24%, melhorou.
A perspectiva de 42% dos brasileiros é de que nos próximos 12 meses a ecnomia deve melhorar, enquanto 35% acreditam que deve piorar e 21% ficar do mesmo jeito.
O levantamento Genial/Quaest ouviu 2.004 pessoas entre os dias 6 e 9 de novembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.