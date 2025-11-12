Brasileiros apoiam penas mais duras, mas rejeitam facilitar acesso à armas
Pesquisa Genial/Quaest mostra que 88% querem aumento de pena para homicídios de facções e 73% veem grupos como terroristas
Nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (12/11), revela que a população brasileira apoia de forma majoritária a adoção de medidas mais duras no combate ao crime, embora mantenha uma forte rejeição à pauta de armamento civil.
Segundo o instituto de pesquisa, "medidas duras têm alto índice de aprovação". O levantamento mostra que 88% dos brasileiros são a favor do aumento da pena para homicídios cometidos a mando de organizações criminosas. Além disso, 73% dos entrevistados acreditam que organizações criminosas, como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho, deveriam ser consideradas terroristas.
A pesquisa ainda aponta que 65% dos entrevistados apoiam o fim das visitas íntimas para integrantes de facções criminosas, enquanto 60% aprovam a PEC da Segurança Pública, proposta pelo governo federal.
A transferência da responsabilidade da segurança pública ao governo federal é aprovada por 52% e, na mão contrária, 46% defendem que cada estado tenha legislação própria sobre segurança pública.
Na contramão, a principal pauta da segurança pública associada ao bolsonarismo, a facilitação da compra e do acesso a armas de fogo, é reprovada por 70% dos brasileiros. Apenas 26% disseram ser a favor da medida.
Quando questionados sobre qual deveria ser a principal medida para reduzir a violência, a mais citada foi o conjunto de leis mais rígidas, penas maiores e a "Justiça não soltar criminosos", com 46% das menções.
A pesquisa foi realizada entre os dias 6 e 9 de novembro, com 2.004 entrevistas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.