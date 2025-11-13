Pesquisa Quaest simula disputa Lula x Zema no 2º turno em 2026
Governador mineiro sobe 4 pontos desde outubro, mas ainda é desconhecido por 49% do país
compartilheSIGA
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), em uma eventual disputa do segundo turno para 2026 pelo placar de 43% a 36%. Os dados são da nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quinta-feira (13/11).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Embora o petista mantenha a liderança, a simulação aponta um avanço do governador mineiro. Em comparação com o levantamento de outubro, Zema cresceu quatro pontos percentuais, saindo de 32% para 36%. No mesmo período, o presidente oscilou negativamente, caindo de 47% para 43%.
Neste cenário, os votos brancos e nulos somam 18%, enquanto os indecisos são 3%.
Leia Mais
Desafio
O principal desafio de Zema, no entanto, continua sendo o desconhecimento em nível nacional. Segundo a Quaest, quase metade do eleitorado (49%) afirma não conhecer o governador. Entre os que o conhecem, a rejeição (35%) – índice dos que "conhecem e não votariam" – é mais que o dobro do seu potencial de voto (16%) – que "conhecem e votariam".
Nas simulações de primeiro turno, Zema varia entre 3% e 5% na maioria dos cenários. Seu melhor desempenho é de 12% no cenário 7, que não inclui outros nomes da direita, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ou o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD).
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A pesquisa ouviu 2.004 eleitores presencialmente entre 6 e 9 de novembro. A margem de erro geral é de 2 pontos percentuais.