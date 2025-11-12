Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Zema não passa de 5,2% de intenção de voto para presidente, aponta pesquisa

Levantamento mostra desempenho modesto do governador de Minas e os desafios para viabilizar uma candidatura ao Planalto

Publicidade
Carregando...
AP
Alice Pimenta*
AP
Alice Pimenta*
Repórter
12/11/2025 13:10 - atualizado em 12/11/2025 13:57

compartilhe

SIGA
x
Zema tem menos de 5% de intenção de voto para presidência, aponta pesquisa
Pesquisa indica, no máximo, 5,2% de intenção de voto para Zema em 2026 crédito: Reprodução/Agência Brasil

A nova pesquisa do instituto Paraná Pesquisas, divulgada nessa terça-feira (11/11) e que ouviu 2.020 eleitores em 164 municípios do Brasil, traça os primeiros cenários para a eleição presidencial de 2026. O levantamento aponta a posição do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), na disputa pelo eleitorado de direita.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O levantamento testa seu desempenho em diferentes confrontos, tanto om o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quanto com outros possíveis concorrentes do mesmo campo ideológico.

Na simulação de primeiro turno, o presidente Lula lidera as intenções de voto, enquanto o governador mineiro apresenta um desempenho modesto.

Nos cenários testados, Zema alcança percentuais que variam de 2,7% a 5,2%, ficando atrás de outros nomes como Ciro Gomes (PSDB) e Ratinho Júnior (PSD), não se firmando nas primeiras posições.

Leia Mais

O levantamento revela um dos principais obstáculos para Zema: a concorrência dentro do próprio campo da direita. Quando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é incluído na disputa, ele apresenta um desempenho numericamente superior ao do mineiro, com 23,2%, contra 3,3% do candidato do Novo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os números evidenciam que Zema possui baixo reconhecimento nacional, com intenções de voto que não ultrapassam os 5,2% nos cenários apresentados.

Mesmo em situações sem a presença de outros governadores fortes da direita, o potencial de Zema permanece limitado.

Cenários para o primeiro turno:

Cenário 1:

  • Lula (PT): 35,6%
  • Jair Bolsonaro (PL): 32,1%
  • Ciro Gomes (PSDB): 8,2%
  • Ratinho Junior (PSD): 6,9%
  • Ronaldo Caiado (União): 3,2%
  • Romeu Zema (Novo): 2,7%
  • Brancos/Nulos: 6,6%
  • Não sabem/Não Opinaram: 4,7%

Cenário 2:

  • Lula (PT): 36,3%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 19,7%
  • Ratinho Junior (PSD): 10,5%
  • Ciro Gomes (PSDB): 9,9%
  • Ronaldo Caiado (União): 5,2%
  • Romeu Zema (Novo): 4,8%
  • Brancos/Nulos: 8%
  • Não sabem/Não Opinaram: 5,6%

Cenário 3:

  • Lula (PT): 36%
  • Michelle Bolsonaro (PL): 26%
  • Ciro Gomes (PSDB): 9,1%
  • Ratinho Junior (PSD): 8,4%
  • Ronaldo Caiado (União): 4,9%
  • Romeu Zema (Novo): 3,9%
  • Brancos/Nulos: 6,8%
  • Não sabem/Não Opinaram: 4,9%

Cenário 4:

  • Lula (PT): 36%
  • Tarcísio de Freitas (Republicanos): 23,2%
  • Ciro Gomes (PSDB): 9,7%
  • Ratinho Junior (PSD): 9%
  • Ronaldo Caiado (União): 4,5%
  • Romeu Zema (Novo): 3,3%
  • Brancos/Nulos: 8,4%
  • Não sabem/Não Opinaram: 5,9%

Cenário 5:

  • Fernando Haddad (PT): 20,6%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 20,5%
  • Ciro Gomes (PSDB): 14,9%
  • Ratinho Junior (PSD): 11,8%
  • Ronaldo Caiado (União): 5,8%
  • Romeu Zema (Novo): 5,2%
  • Brancos/Nulos: 14,1%
  • Não sabem/Não Opinaram: 7%

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

Tópicos relacionados:

eleicoes jair-bolsonaro lula romeu-zema

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay