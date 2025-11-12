Zema não passa de 5,2% de intenção de voto para presidente, aponta pesquisa

A nova pesquisa do instituto Paraná Pesquisas, divulgada nessa terça-feira (11/11) e que ouviu 2.020 eleitores em 164 municípios do Brasil, traça os primeiros cenários para a eleição presidencial de 2026. O levantamento aponta a posição do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), na disputa pelo eleitorado de direita.

O levantamento testa seu desempenho em diferentes confrontos, tanto om o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quanto com outros possíveis concorrentes do mesmo campo ideológico.

Na simulação de primeiro turno, o presidente Lula lidera as intenções de voto, enquanto o governador mineiro apresenta um desempenho modesto.

Nos cenários testados, Zema alcança percentuais que variam de 2,7% a 5,2%, ficando atrás de outros nomes como Ciro Gomes (PSDB) e Ratinho Júnior (PSD), não se firmando nas primeiras posições.

O levantamento revela um dos principais obstáculos para Zema: a concorrência dentro do próprio campo da direita. Quando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é incluído na disputa, ele apresenta um desempenho numericamente superior ao do mineiro, com 23,2%, contra 3,3% do candidato do Novo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os números evidenciam que Zema possui baixo reconhecimento nacional, com intenções de voto que não ultrapassam os 5,2% nos cenários apresentados.

Mesmo em situações sem a presença de outros governadores fortes da direita, o potencial de Zema permanece limitado.

Cenários para o primeiro turno:

Cenário 1:

Lula (PT): 35,6%

Jair Bolsonaro (PL): 32,1%

Ciro Gomes (PSDB): 8,2%

Ratinho Junior (PSD): 6,9%

Ronaldo Caiado (União): 3,2%

Romeu Zema (Novo): 2,7%

Brancos/Nulos: 6,6%

Não sabem/Não Opinaram: 4,7%

Cenário 2:

Lula (PT): 36,3%

Flávio Bolsonaro (PL): 19,7%

Ratinho Junior (PSD): 10,5%

Ciro Gomes (PSDB): 9,9%

Ronaldo Caiado (União): 5,2%

Romeu Zema (Novo): 4,8%

Brancos/Nulos: 8%

Não sabem/Não Opinaram: 5,6%

Cenário 3:

Lula (PT): 36%

Michelle Bolsonaro (PL): 26%

Ciro Gomes (PSDB): 9,1%

Ratinho Junior (PSD): 8,4%

Ronaldo Caiado (União): 4,9%

Romeu Zema (Novo): 3,9%

Brancos/Nulos: 6,8%

Não sabem/Não Opinaram: 4,9%

Cenário 4:

Lula (PT): 36%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 23,2%

Ciro Gomes (PSDB): 9,7%

Ratinho Junior (PSD): 9%

Ronaldo Caiado (União): 4,5%

Romeu Zema (Novo): 3,3%

Brancos/Nulos: 8,4%

Não sabem/Não Opinaram: 5,9%

Cenário 5:

Fernando Haddad (PT): 20,6%

Flávio Bolsonaro (PL): 20,5%

Ciro Gomes (PSDB): 14,9%

Ratinho Junior (PSD): 11,8%

Ronaldo Caiado (União): 5,8%

Romeu Zema (Novo): 5,2%

Brancos/Nulos: 14,1%

Não sabem/Não Opinaram: 7%

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata