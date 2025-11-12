Assine
PESQUISA GENIAL/QUAEST

Brasileiros rejeitam proposta de ajuda dos EUA no combate ao tráfico

Metade da população discorda da ideia defendida por Flávio Bolsonaro; apoio é concentrado entre bolsonaristas, mostra Quaest

Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
12/11/2025 11:07

Operação policial nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, deixou quase 120 pessoas mortas
Brasileiros rejeitam proposta de ajuda dos EUA no combate ao tráfico crédito: Pablo PORCIUNCULA / AFP

A maioria dos brasileiros rejeita a proposta de que os Estados Unidos auxiliem o Brasil no combate ao narcotráfico no Rio de Janeiro. Segundo a pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (12/11), 50% dos entrevistados são contrários à medida, enquanto 45% manifestam apoio.

A sugestão partiu do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), após a operação policial nos complexos do Alemão e da Penha, a mais letal da história recente do Rio, com 121 mortos.

De acordo com o levantamento, 72% dos eleitores identificados como “lulistas” rejeitam a proposta, enquanto 74% dos “bolsonaristas” a apoiam.

Entre os grupos que não se alinham diretamente a nenhum dos dois líderes, a diferença permanece expressiva: 79% dos eleitores de “esquerda não lulista” são contrários à ajuda norte-americana, e 66% dos de “direita não bolsonarista” concordam com a medida.

Os eleitores independentes aparecem mais divididos: 49% discordam da proposta e 42% concordam.

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.004 pessoas entre os dias 6 e 9 de novembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

