COMBATE AO TRÁFICO

Flávio Bolsonaro sugere que EUA bombardeiem a Baía de Guanabara

Senador enviou mensagem a secretário de Trump e sugeriu medida drástica para combater o tráfico de drogas no Rio de Janeiro

Andrei Megre
23/10/2025 12:32

Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro, senador pelo PL do Rio de Janeiro crédito: Saulo Cruz / Agência Senado

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) sugeriu, em post nesta quinta-feira (23/10), que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos jogue bombas na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, para combater o tráfico de drogas.

Chefe da pasta no governo de Donald Trump, Pete Hegseth publicou no X (antigo Twitter) um vídeo que mostra o bombardeio a uma embarcação no Oceano Pacífico. Conforme o secretário de Defesa, o barco continha três terroristas que operavam o tráfico internacional de drogas.

“Esses ataques continuarão, dia após dia. Não se trata apenas de traficantes — são narcoterroristas trazendo morte e destruição às nossas cidades”, escreveu. Ele ainda afirmou que as organizações do narcotráfico são “a "Al-Qaeda" do nosso hemisfério”: “Nós os encontraremos e os mataremos até que a ameaça ao povo americano seja extinta”.

Flávio Bolsonaro sugere bombardeio no Rio

Flávio Bolsonaro republicou o post do secretário americano e sugeriu que os EUA apliquem medida parecida para combater o tráfico de drogas no Rio de Janeiro.

“Que inveja! Ouvi dizer que existem barcos como este aqui no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, inundando o Brasil com drogas. Você não gostaria de passar alguns meses aqui nos ajudando a combater essas organizações terroristas?”, escreveu, em inglês.

