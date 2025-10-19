Assine
FORA DO CONTEXTO ATUAL

Flávio Bolsonaro usa notícia velha para chamar Lula de vexame internacional

O texto relatava que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, prometeu uma 'resposta à altura' à condenação de Jair Bolsonaro

AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
19/10/2025 11:03

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
Flávio Bolsonaro usou uma notícia antiga, tirada do contexto atual, para atacar Lula crédito: PlatôBR

Em post no X (antigo Twitter) na madrugada deste domingo (19/10), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) chamou o presidente Lula (PT) de “maior vexame internacional da história do Brasil” ao comentar uma notícia de setembro.

O texto, publicado pela BBC Brasil, relatava que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, prometeu uma 'resposta à altura' à condenação de Jair Bolsonaro (PL) por liderar a tentativa de golpe de estado

A matéria, que foi ao ar em 11 de setembro, voltou às redes sociais da BBC Brasil nessa sexta-feira (18) e foi posteriormente apagada. No último mês, contudo, a relação entre Brasil e Estados Unidos melhorou. Marco Rubio recebeu o ministro de Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, na Casa Branca, para iniciar as negociações sobre o tarifaço de 50% imposto a produtos brasileiros.

Para a ala bolsonarista, Lula está apenas sendo “usado” pelo governo de Donald Trump. Assim, o post de Flávio buscava ridicularizar a aproximação da chancelaria brasileira aos EUA.

Brasil e Estados Unidos

O encontro entre Mauro Vieira e Marco Rubio foi classificado como “uma conversa muito produtiva” pelos dois, em nota divulgada em conjunto.

"Mantive uma ótima reunião aqui com o secretário de Estado, Marco Rubio. Essa reunião começou com um encontro bilateral a sós, que durou cerca de 20 minutos — reservado e muito produtivo —, seguido de uma reunião mais ampla, da qual participaram integrantes da equipe do representante comercial da Casa Branca, do Departamento de Estado e da Embaixada do Brasil", contou Vieira.

