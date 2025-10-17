Caiado dispara: 'Lula não ganha uma eleição no 2º turno'

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

O governador de Goiás e possível candidato à presidência da república em 2026, Ronaldo Caiado (União Brasil), criticou, em entrevista publicada nesta sexta-feira (17/10), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador bolsonarista Ciro Nogueira (PP-PI).

“Qual é a única chance de o Lula ganhar a eleição segundo as últimas pesquisas? É a oposição ter um candidato só no primeiro turno. Com quatro ou cinco nomes da nossa área, dá segundo turno em todas as simulações. E o Lula não ganha uma eleição no segundo turno”, afirmou Caiado em entrevista à revista Veja.

Caiado vem articulando com outros possíveis candidatos para se manterem na disputa, como o governador Romeu Zema (Novo), apesar de algumas figuras, principalmente as ligadas ao bolsonarismo, defenderem uma candidatura unificada.

O goiano afirmou também que o Partido dos Trabalhadores, que possui nomes do PP e do próprio União Brasil entre seus ministros, busca cooptar políticos de partidos do centrão para que as siglas acabem não se posicionando oficialmente.

Já sobre Ciro Nogueira, que também faz parte da federação entre o PP e o União Brasil, Caiado alegou que ele possui "interesses pessoais" e que vem tentando se cacifar para concorrer a vice-presidente em alguma outra chapa.

"Ciro tenta a todo momento ignorar a nossa pré-candidatura. Eu disse a ele que nunca vi um presidente de partido, como Gilberto Kassab (PSD) ou Marcos Pereira (Republicanos) falar mal de seus pré-candidatos. Quando você constrói uma federação, o objetivo é colocar esse agrupamento para disputar eleições. Não é construir uma federação baseada no interesse específico dele de ser vice na candidatura que ele elege como primeira opção, a do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ou segunda, como a do governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD). Não cabe a ele deliberar sobre isso. Como o candidato a vice vai definir o presidente? É algo que não existe na política. E o que o levou a isso foi a ansiedade, o desespero de não ter base para se reeleger senador no Piauí. É uma posição de final de carreira, de querer achar uma garupa para continuar na vida política", criticou

Os nomes dos governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), também fazem parte da lista de potenciais candidatos. Outros nomes, ligados diretamente ao ex-presidente Jair Bolsonaro, também são mencionados, como o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).