Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Ciro Nogueira ironiza Caiado após críticas: 'Deve estar com tempo livre'

Troca de farpas entre o senador e o governador de Goiás ganhou um novo capítulo nas redes e expõe disputa antecipada dentro da direita pela sucessão em 2026

Publicidade
Carregando...
Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
06/10/2025 10:15

compartilhe

SIGA
x
Montagem com Ciro Nogueira (a esquerda) e Ronaldo Caiado (a direita)
Ciro Nogueira ironiza Caiado após críticas: "Deve estar com tempo livre" crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado/José Cruz/Agência Brasil

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) rebateu nesse domingo (5/10) as críticas do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), e ironizou o aliado ao afirmar que ele “deve estar com tempo livre”. O comentário foi feito nas redes sociais, após Caiado reagir a declarações do ex-ministro de Jair Bolsonaro sobre a disputa presidencial de 2026.

“Vi a postagem do governador @ronaldocaiado sobre minha entrevista. Me chamou a atenção a enormidade do tamanho. Deve estar com o tempo livre. Eu não. Sobretudo para polêmicas vazias. Nosso adversário é Lula. Caiado, pode falar qualquer coisa: você está certo. Satisfeito?”, escreveu o senador.

Mais cedo, Caiado, que é pré-candidato à Presidência da República, havia classificado como “vergonhosa” a tentativa de Ciro de se colocar como “porta-voz” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de antecipar apoio ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). “A ansiedade de Ciro Nogueira em se colocar como candidato a vice-presidente do governador Tarcísio é vergonhosa, e algo tão gritante que ele já se coloca como porta-voz do presidente Bolsonaro, o que ele não é”, afirmou.

Leia Mais

O governador de Goiás disse ainda que Bolsonaro faria uma escolha diferente, se quisesse nomear alguém. “Se Bolsonaro quiser escolher um porta-voz, certamente será um de seus filhos ou sua esposa, Michelle. Não o Ciro Nogueira, senador de inexpressiva presença nacional, que um dia já jurou amor eterno ao Lula”.

A troca de declarações teve início após entrevista de Ciro Nogueira ao jornal O Globo, na qual o senador disse que, se a eleição presidencial fosse hoje, apenas dois nomes teriam viabilidade eleitoral na direita: Tarcísio de Freitas e Ratinho Júnior (PSD), governador do Paraná.

“Eles têm metade da rejeição do Bolsonaro e quase 40% de desconhecimento, o que é potencial de crescimento. Mas só têm viabilidade com o apoio do presidente Bolsonaro”, declarou o parlamentar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Incomodado, Caiado acusou Ciro de tentar impor nomes e de “vetar” outras candidaturas dentro do campo bolsonarista. “De pronto, Ciro já veta pelo menos três pré-candidaturas: as de Romeu Zema, Eduardo Bolsonaro e a minha, prestando um enorme desserviço à direita”, afirmou o governador.

Tópicos relacionados:

ciro-nogueira congresso-nacional eleicoes-2026 jair-bolsonaro senado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay