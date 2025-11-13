Assine
Zema é desconhecido por 49% dos brasileiros, aponta Quaest

Governador de Minas ainda é pouco conhecido no país (49%). Pesquisa mostra que sua rejeição é de 35%, contra 16% de potencial de voto

Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
13/11/2025 09:44

Zema diz que federalização da Codemig trará 'saldo positivo' para Minas
Zema é desconhecido por 49% dos brasileiros, aponta Quaest

O principal desafio do governador Romeu Zema (Novo) para viabilizar uma candidatura presidencial em 2026 é o desconhecimento nacional. Segundo a pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quinta-feira (13/11), 49% dos brasileiros afirmam não conhecer o governador mineiro.

Embora o índice de desconhecimento tenha caído (era 60% em maio), a taxa de rejeição de Zema entre os que o conhecem é alta. Conforme o levantamento, 35% dos eleitores "conhecem e não votariam" nele de jeito nenhum.

Esse percentual de rejeição é mais que o dobro do seu potencial de voto (16%), índice daqueles que afirmam que "conhecem e votariam" no governador.

Em comparação com outros possíveis candidatos da direita, Zema tem um desafio de imagem maior. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é desconhecido por 30%; já o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), não é conhecido por 37%.

O governador mineiro fica à frente apenas do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), que é desconhecido por 51% dos brasileiros, e Renan Santos, do partido recém lançado Missão, e que não é conhecido por 74% da população.

A pesquisa ouviu 2.004 eleitores presencialmente entre 6 e 9 de novembro. A margem de erro geral é de 2 pontos percentuais.

eleicoes-2026 pesquisa-eleitoral ratinho-jr ronaldo-caiado tarcisio-de-freitas zema

