Zema é desconhecido por 49% dos brasileiros, aponta Quaest

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O principal desafio do governador Romeu Zema (Novo) para viabilizar uma candidatura presidencial em 2026 é o desconhecimento nacional. Segundo a pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quinta-feira (13/11), 49% dos brasileiros afirmam não conhecer o governador mineiro.

Embora o índice de desconhecimento tenha caído (era 60% em maio), a taxa de rejeição de Zema entre os que o conhecem é alta. Conforme o levantamento, 35% dos eleitores "conhecem e não votariam" nele de jeito nenhum.

Esse percentual de rejeição é mais que o dobro do seu potencial de voto (16%), índice daqueles que afirmam que "conhecem e votariam" no governador.

Em comparação com outros possíveis candidatos da direita, Zema tem um desafio de imagem maior. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é desconhecido por 30%; já o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), não é conhecido por 37%.

O governador mineiro fica à frente apenas do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), que é desconhecido por 51% dos brasileiros, e Renan Santos, do partido recém lançado Missão, e que não é conhecido por 74% da população.

A pesquisa ouviu 2.004 eleitores presencialmente entre 6 e 9 de novembro. A margem de erro geral é de 2 pontos percentuais.