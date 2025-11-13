Zema é desconhecido por 49% dos brasileiros, aponta Quaest
Governador de Minas ainda é pouco conhecido no país (49%). Pesquisa mostra que sua rejeição é de 35%, contra 16% de potencial de voto
compartilheSIGA
O principal desafio do governador Romeu Zema (Novo) para viabilizar uma candidatura presidencial em 2026 é o desconhecimento nacional. Segundo a pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quinta-feira (13/11), 49% dos brasileiros afirmam não conhecer o governador mineiro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
- Pesquisa Quaest simula disputa Lula x Zema no 2º turno em 2026
- Eleições 2026: Lula lidera, mas vantagem no 2º turno diminui, mostra Quaest
Embora o índice de desconhecimento tenha caído (era 60% em maio), a taxa de rejeição de Zema entre os que o conhecem é alta. Conforme o levantamento, 35% dos eleitores "conhecem e não votariam" nele de jeito nenhum.
Leia Mais
Esse percentual de rejeição é mais que o dobro do seu potencial de voto (16%), índice daqueles que afirmam que "conhecem e votariam" no governador.
Em comparação com outros possíveis candidatos da direita, Zema tem um desafio de imagem maior. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é desconhecido por 30%; já o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), não é conhecido por 37%.
O governador mineiro fica à frente apenas do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), que é desconhecido por 51% dos brasileiros, e Renan Santos, do partido recém lançado Missão, e que não é conhecido por 74% da população.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A pesquisa ouviu 2.004 eleitores presencialmente entre 6 e 9 de novembro. A margem de erro geral é de 2 pontos percentuais.