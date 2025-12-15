Janja sobre Zezé di Camargo: ‘Machismo e misoginia’

A primeira-dama, Janja da Silva, acusou o cantor Zezé di Camargo de machismo após o sertanejo dizer que a direção do SBT, comandada pelas filhas de Silvio Santos, está se “prostituindo”, nesta segunda-feira (15/12).

Zezé pediu para a emissora não exibir seu especial de Natal, já gravado, após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participar da inauguração do novo canal do Grupo Silvio Santos, o SBT News. Outras personalidades, como o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, o governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), também estiveram presentes no evento.

A primeira-dama publicou nota nas redes sociais e não citou o nome de Zezé, mas disse ter visto “o vídeo de um cantor sertanejo (...) atacando as filhas de Silvio Santos”.

“Falar que as filhas de Silvio estão ‘prostituindo’ ao convidar e dar voz ao presidente e demais autoridades no evento do SBT News reflete todo o machismo e a misoginia presentes no pensamento e nas ações de homens que seguem desrespeitando a presença de mulheres em espaços de poder, alimentando discursos de ódio contra nós”, escreveu.

Janja é ativista pelos direitos das mulheres. Na última semana, ela discursou em um ato contra o feminicídio em Brasília (DF), parte de um movimento nacional depois de casos de violência contra a mulher no Brasil.

“Quando falamos em não nos calar diante da violência contra as mulheres, é disso que estamos falando também. São pensamentos e discursos como esse que ferem moral e fisicamente mulheres diariamente em nosso país”, completou.

O que disse Zezé di Camargo

O cantor divulgou vídeo nesta segunda-feira em que faz pedido público para o SBT não exibir o especial de Natal que ele gravou.

“Eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias, a inauguração do SBT News. Juro por Deus, isso não faz parte do meu pensamento. Não tenho nada contra ninguém, peço que o Brasil saia da melhor maneira possível, torço para o povo brasileiro porque eu vivo e dependo do povo brasileiro”, disse Zezé di Camargo.

O sertanejo avaliou que as filhas de Silvio Santos estão tomando rumos diferentes do que o pai pensava. “Filho que não honra pai e mãe para mim não existe”, declarou.

“A partir do momento que as pessoas pensam diferente do que o pai pensava, grande parte do Brasil pensa, do que eu penso, para mim, não faz sentido colocar esse especial no ar. Amo vocês, amo o SBT, tenho o maior carinho, mas acho que vocês estão, desculpe, [se] prostituindo. Não faço parte disso”, concluiu.

Resposta de filha de Silvio Santos

Filha mais velha de Silvio Santos, Daniela Beyruti lamentou os comentários que a família recebeu, mas não citou o vídeo de Zezé. Ela anunciou que o SBT busca justamente combater “a falta de diálogo entre um povo que tem muitas virtudes e que amamos tanto”.

“O lançamento do projeto, na última sexta-feira (12/12), refletiu essa pluralidade e o respeito a todas as instituições. Tivemos representantes do Executivo, do Judiciário e do Legislativo. Lamento a forma como temos sido mal interpretadas. Antes de as pessoas verem nosso trabalho, decidiram julgá-lo”, escreveu.

Ela negou que os movimentos do SBT vão contra o que pensava Silvio Santos: “Nosso jornalismo segue uma carta com princípios do meu pai e fundador. Foi justamente por causa (...) dessa carta com esses princípios que tomamos coragem para abrir um canal de notícias com a proposta de entregarmos mais do que somos e temos. Somos imparciais e isentos. Cabe a nós mostrarmos os fatos e, ao público, julgá-los”.

