Zezé Di Camargo: os shows pagos por prefeituras com dinheiro público

No meio da polêmica recente envolvendo suas críticas ao lançamento do SBT News, com a presença do presidente Lula e do ministro Alexandre de Moraes, Zezé Di Camargo, conhecido por seu apoio fervoroso a Jair Bolsonaro e suas declarações anti-Lula, volta aos holofotes por um motivo bem diferente: os vultosos cachês pagos por prefeituras municipais ao longo de 2025. Em um vídeo que viralizou, o cantor acusou o canal de TV de "se prostituir" ao se aproximar do governo federal, mas os números revelam que ele próprio tem se beneficiado amplamente de recursos públicos, especialmente de gestões locais em todo o Brasil.

De acordo com levantamentos em portais de transparência e reportagens especializadas, Zezé Di Camargo acumulou pelo menos R$ 2,83 milhões em cachês de shows patrocinados exclusivamente por prefeituras em 2025, até o momento. Esses valores incluem despesas com logística, transporte e hospedagem, e foram divulgados em contratos oficiais acessíveis ao público. A maioria dos eventos faz parte de festas populares, como São João, festas de agosto e exposições agropecuárias, que usam verbas municipais para atrair público e fomentar o turismo local.

O cantor, que se posiciona como crítico ferrenho do "gasto público com esquerdismo", realizou apresentações em diversos estados, com destaque para Pernambuco, Minas Gerais, Mato Grosso e Santa Catarina. Em Minas Gerais, terra natal da dupla, as contratações foram particularmente generosas, incluindo shows em Lagoa Santa e São João del-Rei, reforçando a ironia da situação em meio às suas declarações políticas. Esses contratos, muitas vezes aprovados via licitações, geraram debates sobre o uso de dinheiro dos contribuintes para artistas com viés ideológico explícito, especialmente após a controvérsia com o SBT.

Abaixo, um quadro com os principais shows identificados em 2025, pagos integralmente por prefeituras municipais. Os valores são brutos, conforme contratos e divulgações oficiais, e as datas foram confirmadas por agendas e reportagens.

Município Data do Show Valor Pago (R$)

Ibimirim (PE) 10/06/2025 500.000,00

Serra Talhada (PE) 25/06/2025 450.000,00

Lagoa Santa (MG) 15/08/2025 480.000,00

São João del-Rei (MG) 14/08/2025 450.000,00

Peixoto de Azevedo (MT) 30/08/2025 500.000,00

Porto Belo (SC) 13/10/2025 450.000,00

Total estimado em 2025 (até dezembro): R$ 2.830.000,00

Contratação de show do cantor Zezé Di Camargo durante a Festa de agosto, em Lagoa Santa/MG, foi autorizada no dia 17/06/2025 Prefeitura de Lagoa Santa

Esses números não incluem possíveis aditivos contratuais ou shows com dupla, nem eventos financiados por estados ou governo federal, que poderiam elevar ainda mais o montante. A repercussão nas redes sociais tem sido imediata, com internautas apontando a hipocrisia: enquanto Zezé ataca o "circo" governista na TV, ele mesmo é uma atração recorrente nas festas bancadas pelo erário público. Resta saber se essa polêmica influenciará futuras contratações em 2026, quando ele já tem agenda confirmada em eventos semelhantes.

Inexigibilidade de licitação

A carreira solo do cantor Zezé Di Camargo tem sido marcada por shows com cachês elevados, muitos deles financiados por prefeituras de diferentes regiões do Brasil. Os pagamentos, realizados por municípios dos estados do Pará, Espírito Santo e Ceará, levantam um debate sobre a alocação de recursos públicos. Enquanto a contratação de artistas renomados é uma prática comum para movimentar a economia local em eventos e festas tradicionais, os valores envolvidos chamam a atenção, especialmente em cidades com outras demandas urgentes em áreas como saúde e infraestrutura.

Essas contratações são geralmente feitas por meio de inexigibilidade de licitação, um mecanismo legal previsto para serviços de natureza singular, como a apresentação de um artista consagrado. O processo permite que a administração pública contrate diretamente o artista ou seu representante exclusivo, sem a necessidade de concorrência.

A justificativa mais comum dos gestores municipais é que os eventos geram retorno para o comércio local, atraindo turistas e movimentando hotéis, bares e restaurantes. No entanto, a discussão se concentra na proporcionalidade dos gastos e na definição de prioridades orçamentárias.

Para muitos moradores, o investimento em um único show poderia ser revertido para melhorias em serviços básicos. A prática, embora legal, alimenta o debate sobre as prioridades na aplicação dos recursos públicos municipais.

