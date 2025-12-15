SBT News estreia nesta segunda (15/12), realizando o sonho de Silvio Santos

O SBT News, novo canal de notícias brasileiro, entra no ar nesta segunda-feira (15/12), às 18h30, com programação 24 horas por dia. De acordo com a direção da emissora, a linha editorial segue a filosofia de Silvio Santos (1930-2024), dono do SBT, de apresentar os fatos de forma direta, informar com clareza e responsabilidade, deixando ao público a tarefa de formar sua própria opinião.

A primeira atração do SBT News será a entrevista da jornalista Renata Varanda com Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. O canal reúne profissionais experientes. Integram a equipe Leandro Cipoloni, ex-Record, um dos responsáveis pela criação da CNN Brasil, e Sidney Rezende, pioneiro do canal Globonews, com passagens pela TV Globo, Rádio Tupi e CBN.

Cinco de seus repórteres trabalharam na sucursal de Brasília da Folha de S. Paulo, a começar pela diretora de Redação, Camila Mattoso. Também estarão em frente às câmeras os jornalistas Celso Freitas, Amanda Klein e Raquel Landim.



O time de comentaristas conta com a médica Ludhmila Hajjar; o ex-diretor do Banco Central Luiz Fernando Figueiredo; Xico Graziano, especialista em agronegócio e sustentabilidade; e o diplomata Roberto Abdenur, especialista em política externa.

Celso Freitas vai apresentar o 'Jornal SBT News', no início da noite Reprodução



“O SBT News é a realização de um grande sonho nosso, fruto de planejamento de longo prazo e do esforço coletivo de muitas equipes. Chegamos a esse mercado guiados pelos princípios de isenção e responsabilidade consolidados pelo nosso fundador”, afirmou Daniela Abravanel Beyruti, presidente do SBT e filha de Silvio Santos.

A grade é composta por sete telejornais ao vivo e mais de 20 horas diárias de produção em tempo real. De segunda a sexta-feira, as transmissões ao vivo se estenderão das 2h30 às 23h, com equipes distribuídas ao longo do dia para coberturas nacionais e internacionais. Nos fins de semana, a grade vai combinar boletins ao vivo, análises e conteúdos especiais.

Cerimônia em SP

Na última sexta-feira (12/12), data que marcou os 95 anos de nascimento de Silvio Santos, a família Abravanel apresentou oficialmente a nova emissora em cerimônia nos estúdios do Centro de Televisão Anhanguera, em São Paulo.

Compareceram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), o ministro do STF Alexandre de Moraes, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), além de empresários e profissionais do setor de comunicação.



A surpresa foi a “presença” de Silvio Santos, por meio de holograma criado com auxílio de inteligência artificial. Em discurso, ele lembrou os princípios do SBT expressos na carta enviada aos funcionários em 1988. Entre eles, a respeitabilidade e a credibilidade, “sempre com o público em primeiro lugar”.



“É isso que o SBT News vem fazer: informar bem para ajudar o Brasil a ser ainda melhor”, afirmou, agradecendo “a todos que trabalharam neste projeto e a todos que acreditaram que o SBT podia dar mais este passo”.

Imprensa livre

Em seu discurso, o presidente Lula destacou a importância da imprensa livre e do compromisso com a informação factual. “Acompanhei o Silvio Santos durante boa parte da minha vida, porque não havia brasileiro que não passasse o domingo assistindo os programas do Silvio Santos”, afirmou.

O jornalista Sidney Rezende, um dos criadores do Globonews, faz parte da equipe do SBT News SBT/Instagram

Genro do empresário e marido da apresentadora Patrícia Abravanel, o ex-deputado federal potiguar Fábio Faria, que foi ministro das Comunicações do governo Bolsonaro, participou do processo de implantação do SBT News e recepcionou autoridades e convidados na sexta-feira.

“O jornalismo não pode apenas ser arma política”, disse Faria. “Espero que tenhamos muito bom senso, muito discernimento para que a gente possa ajudar no bom jornalismo”, acrescentou.

“O SBT não tem partido, o SBT não tem lado. Eu acho que a presença de todos vocês aqui hoje, de todas as autoridades aqui presentes, mostra muito o que é o SBT. E o lado do SBT News vai ser o lado do SBT, que é o Brasil”, discursou Faria.



Digital

Além da televisão, o SBT News aposta no ambiente digital. O canal poderá ser assistido ao vivo nas principais operadoras por assinatura: Claro TV (586), Vivo (576), Sky (580) e Oi (175). A transmissão também estará disponível no YouTube e na plataforma de streaming +SBT.



O novo canal fez parcerias com outros órgãos de imprensa. O programa “De frente com o CEO”, apresentado por Layane Serrano, entrevistará executivos de grandes empresas. A atração é fruto de acordo entre o SBT e a Exame.

Reportagens do SBT News passam a ser distribuídas no site da revista, enquanto análises e materiais do veículo especializado em economia e negócios ganham espaço no novo canal e seu portal.



ATRAÇÕES

• 6h: “News primeira edição”, com Luara Castilho



• 8h30: “News manhã”, com Lívia Zanolini e Lucio Sturm



• 11h: “Radar news”, com Roberta Russo



• 13h30: “Central de notícias”, com Amanda Klein



• 16h: “Poder expresso”, com Raquel Landim



• 18h30: “Jornal SBT News”, com Celso Freitas e Marina Demori



• 20h30: “News noites”, com Leandro Magalhães

