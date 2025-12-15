Fãs brasileiros estranham a nova série documental de Taylor Swift

A série documental “Taylor Swift: The end of an era” estreou na última sexta-feira (12/12) no streaming Disney+, com dois primeiros episódios. A produção traz os bastidores da última turnê da cantora, considerada a mais lucrativa da história. O resultado dividiu opiniões.

Parte dos espectadores brasileiros demonstrou emoção com o documentário. Porém. outros chamaram a atenção para o fato de que em nenhum dos episódios disponíveis até o momento é mencionada Ana Clara Benevides, fã que morreu à espera do show da cantora no Rio de Janeiro, em 2023.

O primeiro episódio, “Bem-vindos à The Eras Tour”, mostra os bastidores do início da turnê, com ensaios, reuniões criativas, cenas íntimas de preparação e reflexões da artista. Também acompanha preparativos de Swift para o último show da turnê, no estádio de Wembley, em Londres.

A cantora fala sobre o ataque em Southport, na Inglaterra, em julho de 2024, no qual três meninas (Alice, de 9 anos; Bebe, de 6; e Elsie, de 7) foram assassinadas durante uma festa com tema inspirado nela. Taylor chora e se diz nervosa com o encontro com as famílias das vítimas.

“Fizemos tantos shows, mas este é o primeiro em que me sinto como se estivesse patinando em gelo fino. Uma série de coisas muito violentas aconteceu durante a turnê. Houve um ataque horrível na região de Liverpool, e as vítimas eram crianças pequenas”, afirma.

Bônus milionário

O segundo episódio aprofunda o processo criativo e emocional por trás das regravações dos álbuns da cantora, os chamados “Taylor's version”. Também mostra a relação com os funcionários da turnê, que receberam um bônus milionário ao fim da temporada.

Os episódios exibem shows em diferentes cidades do mundo, mas não mostram a passagem da cantora pelo Brasil. Ainda há outros quatro capítulos a serem lançados, nos próximos dias 19 e 26, mas fãs brasileiros afirmam ter se sentido esquecidos.

“Fiquei mega decepcionada”, escreveu uma usuária do X. “O documentário da Taylor Swift falou abertamente do atentado na Europa, mas da morte da fã no Brasil não? Que régua é essa?”, questionou a internauta.

Logo após a tragédia, ocorrida em meio à onda de calor no Rio de Janeiro, o show foi cancelado. A cantora publicou mensagem de apoio à família da fã nas redes sociais, mas os parentes de Ana Benevides precisaram organizar vaquinha para levar o corpo de volta a Mato Grosso do Sul, onde ela vivia. A família da jovem, contudo, esteve no último show da cantora em São Paulo e se encontrou com Swift nos bastidores.

“TAYLOR SWIFT: THE END OF AN ERA”



• Série com seis episódios. Os dois primeiros estão disponíveis no Disney+. Sexta-feira (19/12), estreiam mais dois. Os dois últimos serão exibidos em 26/12.