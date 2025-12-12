Taylor Swift chora em documentário ao lembrar do assassinato de meninas na Inglaterra

A estrela do pop americano, Taylor Swift, começou a chorar ao lembrar, em um documentário lançado nesta sexta-feira (12), do esfaqueamento e assassinato de três meninas, em 2024 na Inglaterra, em uma aula de dança inspirada em suas músicas.

A série documental "The End of an Era", com seis episódios, mostra os bastidores da gigantesca turnê mundial de Taylor Swift.

No primeiro episódio, a artista aparece antes de se reunir com as famílias das vítimas deste ataque ocorrido em Southport, perto de Liverpool, no noroeste da Inglaterra.

Três meninas, de 6, 7 e 9 anos, foram assassinadas e outras dez pessoas, entre elas oito crianças, ficaram feridas.

O ataque gerou grande comoção no Reino Unido. O autor, Axel Rudakubana, que então tinha 17 anos, foi condenado a 52 anos de prisão.

"Foi um ataque horrível", conta a estrela no documentário, chorando, antes de se reunir com os familiares das vítimas e se apresentar no estádio de Wembley, em Londres, em agosto de 2024.

"Vou me reunir com algumas destas famílias e fazer um show", diz.

"Vai dar tudo certo, porque quando eu as vir, não vou fazer isso (chorar). Juro por Deus, não vou fazer isso", continua, enquanto seca as lágrimas.

Após o encontro, a cantora volta a aparecer, abatida, nos braços da mãe, que tenta consolá-la.

"No nível mental, muitas vezes vivo em uma realidade que não tem nada de real", confessa Taylor no documentário exibido na Disney+.

"Mas meu trabalho consiste em gerir todas estas emoções e depois me recompor imediatamente para subir ao palco. É assim que tem que ser", acrescenta.

Após o encontro, a cantora sobe ao palco para dar um show de três horas e meia.

Taylor Swift também fala, no documentário, do cancelamento de três dos seus shows em Viena devido à descoberta de planos de um atentado terrorista.

"Ter medo de que algo aconteça aos meus fãs é algo novo", lamentou Taylor Swift, em declarações obtidas pela BBC, durante a estreia do documentário em Nova York.

aks-ctx/psr/eg/rm/mvv