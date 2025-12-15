Presidente do SBT reage a críticas de Zezé di Camargo: 'Somos imparciais'

Após o cantor sertanejo Zezé di Camargo dizer que o SBT está se “prostituindo”, a presidente do canal, Daniela Abravanel Beyruti, publicou carta aberta em que defende o posicionamento isento da emissora.

Zezé pediu que o canal não exiba seu especial de Natal após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participar da cerimônia de inauguração do SBT News, na última sexta-feira (12/12), em São Paulo.

Filha mais velha de Silvio Santos, Daniela disse que a família tem sido alvo de críticas antes mesmo da inauguração efetiva do canal, que vai ao ar pela primeira vez às 18h30 desta segunda-feira (15).

“Isso é exatamente o que queremos combater: a falta de diálogo entre um povo que tem muitas virtudes e que amamos tanto. (...) Nosso jornalismo segue uma carta com princípios do meu pai e fundador”, escreveu. Leia a carta na íntegra ao final da matéria.

O SBT News surge como o canal do Grupo Silvio Santos focado inteiramente em jornalismo, com programação de notícias 24h. A presidente negou a insinuação de que a emissora tem se alinhado politicamente a Lula: “Somos imparciais e isentos. Cabe a nós mostrarmos os fatos e, ao público, julgá-los”.

Ela destaca que na própria cerimônia de inauguração tiveram “representantes do Executivo, do Judiciário e do Legislativo”. Além de Lula, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, o governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), estiveram presentes.



“Ditas todas essas coisas, lamento a forma como temos sido mal interpretadas. Antes de as pessoas verem nosso trabalho, decidiram julgá-lo. Queremos entregar ao Brasil um jornalismo confiável, sem partido, sem lado. Um jornalismo que não terá viés, não terá algoritmo, não provocará divisão e raiva entre as partes, não será nutrido por inteligência artificial e dará ao público apenas a notícia e a verdade dos fatos”, disse Daniela.

O que disse Zezé di Camargo

O cantor divulgou vídeo nesta segunda-feira (15/12) em que faz pedido público para o SBT não exibir o especial de Natal que ele gravou.

“Eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias, a inauguração do SBT News. Juro por Deus, isso não faz parte do meu pensamento. Não tenho nada contra ninguém, peço que o Brasil saia da melhor maneira possível, torço para o povo brasileiro porque eu vivo e dependo do povo brasileiro”, disse Zezé di Camargo.

O sertanejo avaliou que as filhas de Silvio Santos estão tomando rumos diferentes do que o pai pensava. “Filho que não honra pai e mãe para mim não existe”, declarou.

“A partir do momento que as pessoas pensam diferente do que o pai pensava, grande parte do Brasil pensa, do que eu penso, para mim, não faz sentido colocar esse especial no ar. Amo vocês, amo o SBT, tenho o maior carinho, mas acho que vocês estão, desculpe, [se] prostituindo. Não faço parte disso”, concluiu.

Janja aponta ‘machismo e misoginia’

A primeira-dama, Janja da Silva, acusou Zezé di Camargo de machismo pelo posicionamento. Ela publicou nota nas redes sociais e não citou o nome de Zezé, mas disse ter visto “o vídeo de um cantor sertanejo (...) atacando as filhas de Silvio Santos”.

“Falar que as filhas de Silvio estão ‘prostituindo’ ao convidar e dar voz ao presidente e demais autoridades no evento do SBT News reflete todo o machismo e a misoginia presentes no pensamento e nas ações de homens que seguem desrespeitando a presença de mulheres em espaços de poder, alimentando discursos de ódio contra nós”, escreveu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Janja é ativista pelos direitos das mulheres. Na última semana, ela discursou em um ato contra o feminicídio em Brasília, parte de um movimento nacional após casos de violência contra a mulher no Brasil.

“Quando falamos em não nos calar diante da violência contra as mulheres, é disso que estamos falando também. São pensamentos e discursos como esse, que ferem moral e fisicamente mulheres diariamente em nosso país”, completou.

Carta da presidente do SBT

CARTA ABERTA

Segunda-Feira, 15 de dezembro de 2025 - Nos últimos dias, minha família tem sido alvo de críticas, antes mesmo de apresentarmos a nossa proposta para o SBT News. Isso é exatamente o que queremos combater: a falta de diálogo entre um povo que tem muitas virtudes e que amamos tanto.

Nos últimos cinco anos, o SBT foi reconhecido pelas pesquisas realizadas pelo Instituto Reuters como o jornalismo de maior confiança e credibilidade. Nosso jornalismo segue uma carta com princípios do meu pai e fundador.

Foi justamente por conta dessas pesquisas e dessa carta com esses princípios que tomamos coragem para abrir um canal de notícias com a proposta de entregarmos mais do que somos e temos. Somos imparciais e isentos. Cabe a nós mostrarmos os fatos e, ao público, julgá-los.

O lançamento do projeto, na última sexta-feira, 12/12, refletiu essa pluralidade e o respeito a todas as instituições. Tivemos representantes do Executivo, do Judiciário e do Legislativo.

Ditas todas essas coisas, lamento a forma como temos sido mal interpretadas. Antes de as pessoas verem nosso trabalho, decidiram julgá-lo.

Queremos entregar ao Brasil um jornalismo confiável, sem partido, sem lado. Um jornalismo que não terá viés, não terá algoritmo, não provocará divisão e raiva entre as partes, não será nutrido por inteligência artificial e dará ao público apenas a notícia e a verdade dos fatos.

Amamos nosso país, torcemos por ele, amamos nosso povo, trabalhamos para ele e convidamos a todos a embarcarem nesse projeto que deseja amenizar os ânimos.

A todos os que têm dúvidas ou receios, faço um convite: assistam ao SBT News. Vocês verão, na prática, o jornalismo de qualidade e independente, que é a nossa marca.

DANIELA ABRAVANEL BEYRUTI

Presidente do SBT