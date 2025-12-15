Assine
overlay
Início Política
SBT NEWS

Flávio Bolsonaro sobre Zezé Di Camargo: "Referência moral"

Senador do PL elogia posicionamento do cantor após críticas ao SBT. Parlamentar afirma que foi convidado para o evento, mas não compareceu por motivos pessoais

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
15/12/2025 17:37

compartilhe

SIGA
x
Para Centrão, Moraes fora da Magnitsky é mais um problema a Flávio
Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou também que vai participar do "Programa do Ratinho", exibido no SBT/Alterosa, nesta segunda-feira (15/12) crédito: Platobr Politica

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) comentou, na tarde desta segunda-feira (15/12), as críticas feitas pelo cantor sertanejo Zezé Di Camargo ao SBT, após a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no evento de lançamento do SBT News.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Segundo Flávio Bolsonaro, a presença das autoridades no evento contraria o perfil histórico da emissora. Para o senador, o SBT teria se afastado do que classificou como “princípios da TV da família brasileira”. Ele afirmou ainda que chegou a ser convidado para o lançamento, mas não compareceu por motivos pessoais, e avaliou o episódio como uma “grande decepção”.

Ao comentar a reação do cantor, Flávio elogiou Zezé Di Camargo e afirmou que o artista representa uma “referência moral”, ao se posicionar publicamente contra a decisão da emissora. Na avaliação do parlamentar, a participação de Lula e Moraes deu um “palanque desnecessário” a figuras que, segundo ele, “defendem a democracia, mas enfraqueceram seus pilares”.

Flávio Bolsonaro também declarou que, se Silvio Santos estivesse vivo, a situação não teria ocorrido. Segundo ele, a imagem do fundador do SBT sempre esteve associada a valores conservadores e à ideia de uma emissora voltada à família.

Após se manifestar sobre o caso, o senador informou que participaria, ainda nesta segunda-feira, do "Programa do Ratinho", exibido no SBT/Alterosa, a convite do apresentador.

Polêmica

Zezé Di Camargo criticou publicamente a atual gestão do SBT e anunciou o rompimento com a emissora. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o cantor afirmou ter se incomodado com a presença do presidente da República e do ministro do STF em eventos promovidos pelo canal. O sertanejo também mencionou as filhas de Silvio Santos, que assumiram a direção do SBT após a morte do apresentador.

No pronunciamento, Zezé afirmou não ter animosidade pessoal contra Lula ou Moraes, mas disse que o episódio não condiz com seus valores e com a imagem que sempre associou à emissora.

Tópicos relacionados:

polemica sbt sbt-news silvio-santos zeze-di-camargo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay