Ratinho reage a ataques de bolsonaristas ao SBT: 'Fanatismo político'

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O apresentador Ratinho reagiu às críticas de bolsonaristas direcionadas ao SBT após a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no evento de lançamento do SBT News, novo canal de jornalismo do Grupo Silvio Santos. Em discurso público, ele classificou os ataques como fruto de “fanatismo político” e afirmou que a emissora não possui alinhamento partidário.

“Esses dias a nossa emissora sofreu uma série de críticas incentivadas por um país dividido, lamentavelmente. A força das redes sociais impulsionou a falsa ideia de que o SBT é uma televisão voltada para um dos lados políticos”, afirmou Ratinho.

Segundo ele, a tentativa de enquadrar o canal como de esquerda ou de direita é reflexo de um ambiente de intolerância que precisa ser revisto. “As opiniões, as ideologias políticas [precisam ser] respeitadas. O SBT não tem lado, gente, nunca teve. O SBT não tem partido, nunca teve. O SBT é isento”, declarou.

A manifestação ocorre após o cantor Zezé di Camargo se revoltar com a participação de Lula na cerimônia, realizada na sexta-feira (12/12), em São Paulo. O sertanejo acusou a emissora de se “prostituir” e pediu que seu especial de Natal, já gravado, não fosse exibido. “Isso não faz parte do meu pensamento. Não tenho nada contra ninguém, peço que o Brasil saia da melhor maneira possível”, disse ele, em vídeo divulgado nas redes sociais.

No mesmo registro, Zezé afirmou que as filhas de Silvio Santos estariam conduzindo o SBT por caminhos diferentes dos idealizados pelo fundador. “Filho que não honra pai e mãe para mim não existe”, declarou, ao justificar o pedido para que o especial não vá ao ar. “Não quero participar disso. A maneira que vocês pensam não condiz com grande parte do povo brasileiro.”

Ratinho, em sua fala, destacou que o lançamento do SBT News não foi um ato político, mas institucional. “Transformar o momento do lançamento de um canal de notícias em fanatismo político é uma atitude que beira a ignorância”, disse.

Ele ressaltou que o SBT convidou autoridades de diferentes espectros ideológicos como forma de respeito à pluralidade e às instituições. Além de Lula, participaram do evento o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB).

“O SBT respeita os poderes constituídos, até mesmo por educação. Convidou autoridades de todos os poderes, de todas as linhas de pensamento, seja de direita, centro ou esquerda”, afirmou o apresentador. Segundo ele, a emissora seguirá os princípios estabelecidos por Silvio Santos. “O SBT seguirá sempre os princípios determinados pelo Silvio Santos, o criador dessa emissora.”

A presidente do SBT, Daniela Abravanel Beyruti, também se manifestou diante da repercussão. Em carta aberta divulgada nesta segunda-feira (15/12), a filha mais velha de Silvio Santos lamentou as críticas recebidas pela família, sem citar diretamente o vídeo de Zezé di Camargo. Daniela afirmou que o objetivo do novo canal é justamente estimular o diálogo em um país marcado pela polarização.

“O lançamento do projeto, na última sexta-feira, 12/12, refletiu essa pluralidade e o respeito a todas as instituições. Tivemos representantes do Executivo, do Judiciário e do Legislativo. Ditas todas essas coisas, lamento a forma como temos sido mal interpretadas. Antes de as pessoas verem nosso trabalho, decidiram julgá-lo”, escreveu.