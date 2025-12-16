Alexandre Frota para Zezé di Camargo: 'Você tem pouca cultura'

O ator Alexandre Frota foi mais um que se manifestou sobre a polêmica do cantor Zezé di Camargo com o SBT. O ex-deputado federal criticou a declaração do sertanejo e afirmou que ele tem “pouca cultura”.

Zezé pediu que o canal não exiba seu especial de Natal após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participar da cerimônia de inauguração do SBT News, na última sexta-feira (12/12), em São Paulo.



Frota avaliou a declaração do cantor como “deprimente” e saiu em defesa da emissora.

“Eu sou fã do seu trabalho, mas também reconheço que, desde a sua chegada, você tem pouca informação, pouca cultura e pouco conhecimento, e esse seu vídeo mostrou o seu total desconhecimento”, disse, em vídeo divulgado nas redes sociais.

O ator desaprovou a polarização do país e questionou Zezé: “E os seus fãs que são de esquerda, que são de centro, como ficam nessa história?".

Machismo

O sertanejo disse que o SBT está se “prostituindo” ao supostamente se aproximar do presidente. Frota apontou machismo na crítica à emissora, hoje coordenada pelas filhas de Silvio Santos.

"Não foi legal o que você fez, principalmente falando de 'prostituição' com as mulheres do SBT, com as fãs do SBT, e com as filhas do Silvio Santos. Você sabe que o Silvio Santos recebeu todos os presidentes de maneira igualitária.”

O que disse Zezé di Camargo

O cantor divulgou vídeo nessa segunda-feira (15) em que faz pedido público para o SBT não exibir o especial de Natal que ele gravou.

“Eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias, a inauguração do SBT News. Juro por Deus, isso não faz parte do meu pensamento. Não tenho nada contra ninguém, peço que o Brasil saia da melhor maneira possível, torço para o povo brasileiro porque eu vivo e dependo do povo brasileiro”, disse Zezé di Camargo.

O sertanejo avaliou que as filhas de Silvio Santos estão tomando rumos diferentes do que o pai pensava. “Filho que não honra pai e mãe para mim não existe”, declarou.

“A partir do momento que as pessoas pensam diferente do que o pai pensava, grande parte do Brasil pensa, do que eu penso, para mim, não faz sentido colocar esse especial no ar. Amo vocês, amo o SBT, tenho o maior carinho, mas acho que vocês estão, desculpe, [se] prostituindo. Não faço parte disso”, concluiu.

Resposta de filha de Silvio Santos

Filha mais velha de Silvio Santos, Daniela Beyruti lamentou os comentários que a família recebeu, mas não citou o vídeo de Zezé. Ela anunciou que o SBT busca justamente combater “a falta de diálogo entre um povo que tem muitas virtudes e que amamos tanto”.

“O lançamento do projeto, na última sexta-feira (12/12), refletiu essa pluralidade e o respeito a todas as instituições. Tivemos representantes do Executivo, do Judiciário e do Legislativo. Lamento a forma como temos sido mal interpretadas. Antes de as pessoas verem nosso trabalho, decidiram julgá-lo”, escreveu.

Ela negou que os movimentos do SBT vão contra o que pensava Silvio Santos: “Nosso jornalismo segue uma carta com princípios do meu pai e fundador. Foi justamente por causa (...) dessa carta com esses princípios que tomamos coragem para abrir um canal de notícias com a proposta de entregarmos mais do que somos e temos. Somos imparciais e isentos. Cabe a nós mostrarmos os fatos e, ao público, julgá-los”.