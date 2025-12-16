Quaest: Lula derrotaria Flávio, Ratinho e Tarcísio em 2026
Esta é a primeira sondagem que não inclui o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, que declarou apoio à candidatura do filho
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera todos os cenários de primeiro e segundo turnos simulados para a eleição presidencial de 2026 e venceria, hoje, os principais nomes da oposição em eventuais disputas diretas. É o que mostra a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira (16/12).
Nos cenários de primeiro turno, Lula aparece entre 34% e 41% das intenções de voto, mantendo vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e os governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos), Ratinho Junior (PSD), Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (União). Flávio Bolsonaro varia entre 21% e 27%, enquanto os demais pré-candidatos aparecem com percentuais de um dígito ou pouco acima disso.
No cenário mais competitivo, Lula marca 39% contra 27% de Flávio Bolsonaro, com os demais nomes somando juntos menos de 10%. Em outra simulação, o petista chega a 41%, enquanto Flávio mantém 23%, e Tarcísio tem 10% dos votos. Mesmo em um cenário mais pulverizado, com Ciro Gomes (PSDB) na disputa, Lula lidera com 34%, seguido por Flávio, com 21%.
Nas simulações de segundo turno, o presidente também venceria todos os adversários testados. Contra Flávio, Lula aparece com 46% das intenções de voto, ante 36% do senador. Em um confronto com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o petista tem 45%, contra 35%. O mesmo placar se repete diante de Ratinho Junior. Já contra Romeu Zema, o chefe do Executivo federal marca entre 44% e 45%, enquanto o governador de Minas Gerais possui 33%.
A pesquisa ouviu 2.004 pessoas entre os dias 11 e 14 de dezembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.
Primeiro turno
Cenário 1
- Lula (PT): 39%
- Flávio Bolsonaro (PL): 23%
- Ratinho Junior (PSD): 13%
- Renan Santos (Missão): 2%
- Aldo Rebelo (Democracia Cristã): 2%
- Indecisos: 5%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 16%
Cenário 2
- Lula (PT): 41%
- Flávio Bolsonaro (PL): 23%
- Tarcísio de Freitas (Republicanos): 10%
- Renan Santos (Missão): 2%
- Aldo Rebelo (Democracia Cristã): 1%
- Indecisos: 6%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 17%
Cenário 3
- Lula (PT): 39%
- Flávio Bolsonaro (PL): 26%
- Romeu Zema (Novo): 6%
- Renan Santos (Missão): 2%
- Aldo Rebelo (Democracia Cristã): 2%
- Indecisos: 5%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 20%
Cenário 4
- Lula (PT): 39%
- Flávio Bolsonaro (PL): 27%
- Ronaldo Caiado (União): 4%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Aldo Rebelo (Democracia Cristã): 2%
- Indecisos: 5%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 20%
Cenário 5
- Lula (PT): 37%
- Flávio Bolsonaro (PL): 23%
- Ratinho Junior (PSD): 11%
- Romeu Zema (Novo): 4%
- Ronaldo Caiado (União): 3%
- Renan Santos (Missão): 1%
- Aldo Rebelo (Democracia Cristã): 1%
- Indecisos: 5%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 15%
Cenário 6
- Lula (PT): 34%
- Flávio Bolsonaro (PL): 21%
- Ratinho Junior (PSD): 12%
- Ciro Gomes (PSDB): 8%
- Romeu Zema (Novo): 4%
- Ronaldo Caiado (União): 2%
- Renan Santos (Missão): 1%
- Aldo Rebelo (Democracia Cristã): 1%
- Indecisos: 4%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 13%
Segundo turno
Cenário 1
- Lula (PT): 46%
- Flávio Bolsonaro (PL): 36%
- Indecisos: 3%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 15%
Cenário 2
- Lula (PT): 45%
- Tarcísio de Freitas (Republicanos): 35%
- Indecisos: 4%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 16%
Cenário 3
- Lula (PT): 45%
- Ratinho Junior (PSD): 35%
- Indecisos: 3%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 17%
Cenário 4
- Lula (PT): 44%
- Romeu Zema (Novo): 33%
- Indecisos: 3%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 20%
Cenário 5
- Lula (PT): 45%
- Romeu Zema (Novo): 33%
- Indecisos: 4%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 18%