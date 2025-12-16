Quaest: Lula derrotaria Flávio, Ratinho e Tarcísio em 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera todos os cenários de primeiro e segundo turnos simulados para a eleição presidencial de 2026 e venceria, hoje, os principais nomes da oposição em eventuais disputas diretas. É o que mostra a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira (16/12).

Nos cenários de primeiro turno, Lula aparece entre 34% e 41% das intenções de voto, mantendo vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e os governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos), Ratinho Junior (PSD), Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (União). Flávio Bolsonaro varia entre 21% e 27%, enquanto os demais pré-candidatos aparecem com percentuais de um dígito ou pouco acima disso.

No cenário mais competitivo, Lula marca 39% contra 27% de Flávio Bolsonaro, com os demais nomes somando juntos menos de 10%. Em outra simulação, o petista chega a 41%, enquanto Flávio mantém 23%, e Tarcísio tem 10% dos votos. Mesmo em um cenário mais pulverizado, com Ciro Gomes (PSDB) na disputa, Lula lidera com 34%, seguido por Flávio, com 21%.

Nas simulações de segundo turno, o presidente também venceria todos os adversários testados. Contra Flávio, Lula aparece com 46% das intenções de voto, ante 36% do senador. Em um confronto com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o petista tem 45%, contra 35%. O mesmo placar se repete diante de Ratinho Junior. Já contra Romeu Zema, o chefe do Executivo federal marca entre 44% e 45%, enquanto o governador de Minas Gerais possui 33%.

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas entre os dias 11 e 14 de dezembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

Primeiro turno

Cenário 1

Lula (PT): 39%

39% Flávio Bolsonaro (PL): 23%

23% Ratinho Junior (PSD): 13%

13% Renan Santos (Missão): 2%

2% Aldo Rebelo (Democracia Cristã): 2%

2% Indecisos: 5%

5% Branco/Nulo/Não vai votar: 16%

Cenário 2

Lula (PT): 41%

41% Flávio Bolsonaro (PL): 23%

23% Tarcísio de Freitas (Republicanos): 10%

10% Renan Santos (Missão): 2%

2% Aldo Rebelo (Democracia Cristã): 1%

1% Indecisos: 6%

6% Branco/Nulo/Não vai votar: 17%

Cenário 3

Lula (PT): 39%

39% Flávio Bolsonaro (PL): 26%

26% Romeu Zema (Novo): 6%

6% Renan Santos (Missão): 2%

2% Aldo Rebelo (Democracia Cristã): 2%

2% Indecisos: 5%

5% Branco/Nulo/Não vai votar: 20%

Cenário 4

Lula (PT): 39%

39% Flávio Bolsonaro (PL): 27%

27% Ronaldo Caiado (União): 4%

4% Renan Santos (Missão): 3%

3% Aldo Rebelo (Democracia Cristã): 2%

2% Indecisos: 5%

5% Branco/Nulo/Não vai votar: 20%

Cenário 5

Lula (PT): 37%

37% Flávio Bolsonaro (PL): 23%

23% Ratinho Junior (PSD): 11%

11% Romeu Zema (Novo): 4%

4% Ronaldo Caiado (União): 3%

3% Renan Santos (Missão): 1%

1% Aldo Rebelo (Democracia Cristã): 1%

1% Indecisos: 5%

5% Branco/Nulo/Não vai votar: 15%

Cenário 6

Lula (PT): 34%

34% Flávio Bolsonaro (PL): 21%

21% Ratinho Junior (PSD): 12%

12% Ciro Gomes (PSDB): 8%

8% Romeu Zema (Novo): 4%

4% Ronaldo Caiado (União): 2%

2% Renan Santos (Missão): 1%

1% Aldo Rebelo (Democracia Cristã): 1%

1% Indecisos: 4%

4% Branco/Nulo/Não vai votar: 13%

Segundo turno

Cenário 1

Lula (PT): 46%

46% Flávio Bolsonaro (PL): 36%

36% Indecisos: 3%

3% Branco/Nulo/Não vai votar: 15%

Cenário 2

Lula (PT): 45%

45% Tarcísio de Freitas (Republicanos): 35%

35% Indecisos: 4%

4% Branco/Nulo/Não vai votar: 16%

Cenário 3

Lula (PT): 45%

45% Ratinho Junior (PSD): 35%

35% Indecisos: 3%

3% Branco/Nulo/Não vai votar: 17%

Cenário 4

Lula (PT): 44%

44% Romeu Zema (Novo): 33%

33% Indecisos: 3%

3% Branco/Nulo/Não vai votar: 20%

Cenário 5