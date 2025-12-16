Assine
PRÉ-CANDIDATO À PRESIDÊNCIA

Mais da metade do país não conhece Zema, aponta Quaest

Em um possível segundo turno contra Lula, o governador teria 33% dos votos, contra 45% do petista - pior desempenho entre os opositores apontados

AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
16/12/2025 15:18 - atualizado em 16/12/2025 15:19

Zema diz que federalização da Codemig trará ‘saldo positivo’ para Minas
Zema deve deixar governo em abril para focar na campanha presidencial crédito: Leandro Couri/EM/DA Press

Pré-candidato à presidência da República, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), ainda é desconhecido de 51% da população brasileira, como aponta o levantamento mais recente da Genial/Quaest.

A pesquisa ouviu mais de 2 mil pessoas de todas as regiões do país e concluiu que apenas 14% dos brasileiros conhecem o presidente e votariam nele, enquanto 35% dizem conhecer, mas não votariam. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

O governador tem taxa de conhecimento de 49%, menor que Ronaldo Caiado (50%), Ratinho Júnior (64%), Tarcísio de Freitas (72%), Ciro Gomes (83%), Flávio Bolsonaro (88%), Jair Bolsonaro (97%) e Lula (98%). Zema supera Cabo Daciolo (45%), Aldo Rebelo (23%) e Renan Santos (25%) entre os possíveis postulantes apontados pela pesquisa.

Intenção de voto

Zema tem 6% das intenções de voto no melhor cenário projetado pela Genial/Quaest, em que concorreria com Lula (39%), Flávio Bolsonaro (26%), Renan Santos (2%) e Aldo Rebelo (2%).

Ele cai para 4% (variação dentro da margem de erro) em cenários com Ratinho Júnior (PSD) e Ronaldo Caiado (União Brasil) no pleito. O presidente Lula (PT) lidera todas as disputas estimuladas.

Em um possível segundo turno contra Lula, o governador teria 33% dos votos, contra 45% do petista - pior desempenho de um opositor, ao lado de Ronaldo Caiado. Ratinho Júnior, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Flávio Bolsonaro (PL) somam 35%, 35% e 36%, respectivamente.

Fez certo ao manter candidatura?

O levantamento perguntou aos entrevistados se Zema e Caiado fizeram certo em manter a pré-candidatura após Flávio Bolsonaro anunciar que vai disputar as eleições de 2026; 55% disseram que sim, 27%, que não; e 18% não sabem ou não responderam.

A aprovação é maior entre os que se dizem da "direita não bolsonarista", com 69%.

Já 49% dos "lulistas" acharam que a dupla está certa, enquanto 33%, errada.

