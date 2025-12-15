Zema participa de debate contra 30 esquerdistas: 'Experiência muito válida'

Pré-candidato à presidência da República, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), participou de um vídeo do “Canal Foco”, no YouTube, em que enfrenta 30 “esquerdistas” em um debate. O vídeo acumula mais de 100 mil visualizações.

O quadro propôs que o governador apresentasse cinco afirmações para debater com os opositores. Ele escolheu: “A esquerda defende bandido”; “A esquerda quebrou o Brasil”; “A esquerda nunca deu certo”; “A esquerda é contra a religião”; e “O MST é terrorista”.

Os “esquerdistas” ficaram sentados em círculo ao redor de Zema, que conversou com um de cada vez. Quando a maioria dos participantes levantava a mão, demonstravam que queriam trocar o debatedor.



No primeiro debate, sobre segurança pública, o chefe do Executivo mineiro foi confrontado sobre a criminalidade no estado. Um dos esquerdistas, o assistente social e militante André Oliveira, lembrou o enfrentamento entre Zema e a Polícia Civil de Minas e disse que o governo dele “parcialmente ou diretamente favorece os bandidos”.

"De 2023 para 2024, a expansão das facções ocupou o Triângulo Mineiro e o Norte de Minas. A letalidade policial também cresceu no governo do senhor. A falta de recurso e aplicação na área social e na área da educação contabilizou nesse aumento na criminalidade”, disse Oliveira.

Zema rebateu afirmando que a criminalidade tem “tendência de queda constante” na sua gestão, mas “às vezes em um gráfico existe algum ‘repique’”. O governador acusou o opositor de distorcer os dados e culpou o governo federal de Lula (PT) pelo aumento do crime organizado “em todo o Brasil”.

'A esquerda quebrou o Brasil'

O pré-candidato à presidência iniciou a segunda argumentação culpando o Partido dos Trabalhadores pela crise econômica entre 2015 e 2016, a qual chamou de "maior da história do Brasil".

Ele ainda avaliou que a alta na taxa básica de juros - hoje em 15% ao ano - é devido à "gastança do PT" e desafiou um debatedor: "Na sua opinião, quanto mais gastar, melhor, então?"

Professor de geografia, Luiz Felipe respondeu, deixando Zema sem palavras: "O país que tem a maior dívida pública do planeta é os Estados Unidos. A China não fica muito atrás. Se o Estado não investe em infraestrutura, o país não se desenvolve".

O governador ouviu o grupo de esquerdistas aplaudir o opositor. Então, comparou o investimento público com anabolizantes, apontando que "efeitos colaterais" chegariam após gastar dinheiro.

O Canal Foco é conhecido por vídeos que reproduzem modelos parecidos ao que Zema participou. “Um treinador contra 30 gordos”, “Um cristão contra 25 ateus” e “Um patrão contra 30 demitidos” são alguns dos que mais fizeram sucesso.

“A experiência foi muito boa, muito válida. Muito bom saber que mesmo dentro da esquerda, como percebi aqui, existem visões bastante distintas e diferentes”, avaliou Zema, após participar do quadro.