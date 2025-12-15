Cleitinho lidera pesquisa para o governo do estado

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.



O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) mantém a liderança na disputa pelo Palácio dos Tiradentes. Levantamento realizado pelo Instituto F5 Atualiza Dados, divulgado com exclusividade pelo Estado de Minas, aponta que o parlamentar tem 25% das intenções de voto para o governo de Minas. A pesquisa também revela um número expressivo de indecisos: 20% dos entrevistados ainda não sabem em quem votar, enquanto 27% pretendem votar em branco ou nulo. O estudo ouviu 1.560 eleitores em todas as regiões do estado e apresenta margem de erro de 2,5 pontos percentuais.



No principal cenário estimulado, quando é apresentada ao eleitor uma lista com todos os prováveis candidatos, Cleitinho, que é apontado como pré-candidato, embora ainda não tenha oficializado o seu nome, aparece na liderança. Em seguida, surge o deputado federal e ex-governador Aécio Neves (PSDB), com 7%, seguido do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT), que registra 5%.



O senador Rodrigo Pacheco (PSD), que ainda não definiu se será candidato, e o ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte Gabriel Azevedo (MDB) aparecem empatados, com 4% cada. Já o presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM), Luis Eduardo Falcão, e o vice-governador Mateus Simões (PSD) – cotado para suceder Romeu Zema – têm 3% cada. Túlio Lopes (PCB) fecha o quadro com 1%.



Outros cenários estimulados



O F5 também testou diversas simulações, retirando e inserindo. No cenário estimulado sem Cleitinho, Aécio Neves e Túlio Lopes, o ex-prefeito Alexandre Kalil e o senador Rodrigo Pacheco aparecem empatados com 10%. Nesse quadro, Luís Falcão tem 8% e Mateus Simões, 7%. Gabriel Azevedo soma 6%. O número de votos brancos e nulos salta para 34%, e os indecisos chegam a 24%.



No terceiro cenário, sem Aécio, Luis Falcão e Túlio Lopes, o senador Cleitinho sobe para 28%, seguido por Pacheco (11%), Kalil (6%) e, empatados, Simões e Gabriel Azevedo, ambos com 5%. Brancos e nulos somam 25%, e indecisos, 19%. No último cenário, onde a disputa é simulada entre Cleitinho, Kalil, Falcão e Simões, o senador aparece com ampla vantagem na disputa com 32% das intenções de voto. Na sequência, Kalil com 10%, Falcão com 7% e Simões com 6%. Brancos e nulos atingem 26%, e indecisos, 18%.



Cenário espontâneo



Na modalidade espontânea, quando o entrevistado indica um nome sem apresentação de lista, predomina o desconhecimento e a baixa definição do cenário eleitoral de 2026. Sete em cada dez eleitores (70%) afirmam não saber em quem votar, e 16% declaram intenção de voto branco ou nulo.



O nome mais citado espontaneamente é o do atual governador Romeu Zema (5%), que não pode concorrer novamente, pois já está em seu segundo mandato. Em seguida aparecem Cleitinho e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL), ambos com 2%. Mateus Simões, Aécio, Rodrigo Pacheco, além dos ex-governadores Fernando Pimentel (PT) e Antônio Anastasia, registraram 1% cada.



Disputa pelo Senado



O levantamento também questionou os entrevistados sobre a intenção de voto para o Senado, que terá duas vagas em disputa no próximo ano. No primeiro cenário, o senador Carlos Viana (Podemos) lidera com 16%, seguido pelo secretário do Governo, Marcelo Aro, com 10%. A prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), e o deputado federal Domingos Sávio (PL) aparecem com 9%, enquanto o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), marca 5%. Cristiano Caporezzo (PL), deputado estadual, e Eros Biondini (PL), deputado federal, têm 3%; o vereador de Belo Horizonte Vile (PL), 1%. Indecisos somam 24%, e brancos/nulos, 18%.



Quando o governador Romeu Zema é incluído na lista, ele lidera com 16% das intenções de voto, embora tenha descartado a disputa ao Senado reiteradamente e tenha se colocado como pré-candidato à Presidência da República. Nesse cenário, Carlos Viana aparece na segunda posição, com 12%, seguido de Domingos Sávio, com 10%. Em seguida vêm Marcelo Aro (9%), Marília Campos (8%), e, empatados com 3%, Eros Biondini e Alexandre Silveira.



Já Caporezzo e o prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo (Novo), registram 2% cada. O vereador Vile fecha o cenário, com 1%. Nesse cenário, indecisos chegam a 18%, e votos em branco ou nulo, 15%.



Metodologia



A pesquisa foi realizada pelo Instituto F5 Atualiza Dados entre os dias 8 e 10 de dezembro, por telefone, com 1.560 eleitores. O nível de confiança é de 95%, e a margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos.