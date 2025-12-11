Lula desafia Zema para debates presidenciais: ‘hora da verdade’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desafiou o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), para possíveis debates durante a campanha presidencial de 2026. Em entrevista ao programa EM Minas, do Estado de Minas, Portal Uai e TV Alterosa, exibida nesta quinta-feira (11/12), Lula afirmou que o próximo ano será a “hora da verdade” e o mineiro terá que dizer o que foi feito no estado.

“Se ele for candidato e eu for candidato, a gente vai estar num debate em que ele vai dizer as proezas dele em Minas Gerais; eu vou dizer as minhas realizações no Brasil e vou mostrar o resultado das coisas”, disse o presidente. “Quem fez mais política de inclusão social em Minas Gerais, o governo do estado ou o governo federal? Quem é que cuida dos pobres nesse estado? Ele vai ter chance de provar”, completou.

Lula também observou que, se o confronto ocorrer nas urnas, pretende apresentar o impacto de suas políticas de inclusão social em Minas e compará-las ao desempenho do governo estadual. Segundo ele, caberá ao eleitor definir “quem cuida dos pobres” no estado.

“É uma diferença muito grande. Ele vai ter que ir para a rua, vai ter que convencer o povo, vai ter que explicar o que ele fez em Minas Gerais, sabe? E eu, sinceramente, prefiro comer um pão com mortadela do que comer banana com casca. Eu desde pequeno aprendi a descascar banana”, completou.

Como está a pré-candidatura de Zema?

Zema lançou sua pré-campanha em agosto, com o slogan “O Brasil primeiro”, e tem apostado em um discurso de oposição ao PT. Questionado sobre uma fala do governador, que acusou o governo federal de produzir “resultados artificiais” e comparou a gestão petista a uma “bomba-relógio”, Lula disse que Zema estaria descrevendo a si próprio.

Sem mencionar diretamente as expressões usadas pelo governador, o presidente criticou o que considera uma política feita “na internet” e baseada em provocações. Disse que Zema deverá apresentar seus resultados e convencer o eleitorado nacional caso queira ocupar o Planalto. “O ano que vem é o ano da verdade”, afirmou, em referência à eventual disputa entre ambos.

O EM Minas é uma produção da TV Alterosa, do Portal UAI e do jornal Estado de Minas. O programa é conduzido pela jornalista Carol Saraiva. São entrevistados os principais nomes da cena política e do setor produtivo, destaques em âmbito nacional e local.