PRESIDENTE EM MINAS

Lula ganha do prefeito de Itabira camisa de time da cidade

Petista visita Minas um dia após seu clube, o Corinthians, vencer o Cruzeiro na Copa do Brasil

Alessandra Mello
11/12/2025 14:07

Lula posa com camisa do Valeriodoce ao lado do prefeito de Itabira, Marco Antônio Lage, e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha
Lula posa com camisa do Valeriodoce ao lado do prefeito de Itabira, Marco Antônio Lage, e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

O prefeito de Itabira (MG), Marco Antônio Lage (PSB), aproveitou a cerimônia de inauguração do Centro de Radioterapia do Hospital Municipal Nossa Senhora das Dores, nesta quinta-feira (11/12), para entregar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) uma camisa do time do município, Valeriodoce, com o número 13 estampado nas costas.

Lage também lamentou a derrota do Cruzeiro para o Corinthians. O time celeste perdeu ontem, por 1 a 0, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, no Mineirão. Lula é torcedor fanático do Corinthians, que vai mandar o duelo de volta no próximo domingo (14/12), em São Paulo.

"O Corinthians, que não jogou nada durante o ano, foi jogar bola justamente contra o Cruzeiro ontem. Mas o futebol nos une, presidente. Eu me permito fazer uma foto e te entregar uma camisa do nosso intrépido Valeriodoce Esporte Clube", disse o prefeito itabirano.

Também presente na cerimônia, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, foi mais um que comemorou a vitória da equipe paulista e disse que chegou a sonhar com a vitória.

