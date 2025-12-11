Lula inclui Margarida e Marília na disputa por 2026 em Minas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) incluiu as prefeitas Margarida Salomão, de Juiz de Fora, e Marília Campos, de Contagem, como importantes lideranças do campo progressista para a disputa do governo de Minas Gerais em 2026. Durante entrevista exclusiva ao EM Minas, do Estado de Minas, Portal Uai e Tv Alterosa, Lula mencionou que essas prefeitas são nomes relevantes para a eleição estadual, ressaltando suas atuações políticas nas respectivas cidades.

Lula afirmou que, caso o senador Rodrigo Pacheco (PSD) mantenha a decisão de não concorrer ao Palácio Tiradentes, outros nomes já estão colocados na mesa. Entre eles, os das prefeitas, o do presidente da ALMG, Tadeuzinho (MDB) e também o do ex-prefeito de BH, Alexandre Kalil (PDT).

“Nós temos o Kalil, que eu já apoiei aqui na eleição passada. Nós temos agora o Tadeuzinho. Nós temos duas prefeitas importantes, Juiz de Fora e Contagem, são duas prefeitas muito importantes. Nós ainda temos ministros, deputados. Ou seja, eu não tenho pressa, sabe? Quem tem pressa come cru” disse.

Para Lula, o campo progressista possui várias opções para a disputa e a definição do candidato será feita no momento adequado, sem pressa.

Lula também comentou sobre o senador Rodrigo Pacheco (PSD), indicando que, caso ele não se lance como candidato ao governo, outras lideranças serão avaliadas. O presidente enfatizou que ainda mantém a esperança de que Pacheco decida concorrer ao Executivo estadual.

