Pacheco responde Lula sobre o governo de MG: 'Vamos dar lugar ao diálogo'

Após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dizer, em entrevista exclusiva ao EM Minas, do Estado de Minas, Portal Uai e TV Alterosa, que “não desistiu” da candidatura de Rodrigo Pacheco (PSD) ao governo de Minas Gerais, o senador respondeu.

Em nota à imprensa, o ex-presidente do Congresso Nacional se mostrou lisonjeado com as palavras de Lula e disse estar disposto a dialogar para chegar a um ponto em comum.

“Tenho uma excelente relação com o presidente da República, e nós vamos dar sempre lugar ao diálogo para chegarmos a um bom termo sobre essa questão política”, disse.

Pacheco candidato?

Enquanto Lula mostrou que vê o senador como nome preferido para a disputa pelo governo de Minas nas eleições de 2026, Pacheco tem indicado que quer encerrar a vida pública após o fim do mandato como senador.

“Recebo com honra essa manifestação do presidente, que acaba sendo um reconhecimento ao nosso trabalho, que é um trabalho sério, no âmbito do Parlamento, que entrega efetivamente muitas conquistas para o Brasil, em termos de marcos legislativos, além do cuidado e do zelo que eu tenho com Minas Gerais. E ele é testemunha disso, dos pedidos que faço ao governo federal para ter o prestígio devido ao meu estado de Minas Gerais”, diz a nota do parlamentar.

Lula ‘não desistiu’

Em conversa com o EM Minas, Lula afirmou: “A esperança é a última que morre. Quando eu comecei a alimentar na minha cabeça e tentar alimentar o companheiro Pacheco da importância dele ser candidato ao governo do estado, é porque eu aprendi a gostar do Pacheco. Acho ele uma pessoa extremamente competente e acho que ele hoje é a maior personalidade pública de Minas Gerais”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O presidente relatou não ter “pressa” para definir um nome a ser apoiado no pleito estadual. Ele também apontou outros possíveis candidatos: o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT); o deputado Tadeu Martins Leite (MDB), presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG); e as prefeitas Marília Campos (PT), de Contagem, e Margarida Salomão (PT), de Juiz de Fora.