Como votaram os deputados mineiros sobre a cassação de Carla Zambelli

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A bancada mineira na Câmara dos Deputados se dividiu na votação que manteve o mandato da deputada Carla Zambelli (PL-SP), na madrugada desta quinta-feira (11/12). A maioria dos representantes de Minas Gerais apoiou a cassação, mas o número não foi suficiente para alterar o resultado final, já que o plenário rejeitou a perda de mandato ao não alcançar os 257 votos exigidos.

Dos deputados mineiros, 24 votaram pela cassação e 17 se posicionaram contra. Houve ainda uma abstenção e 11 parlamentares não registraram voto. Nacionalmente, o placar ficou em 227 votos favoráveis e 170 contrários, deixando de atingir a maioria absoluta necessária para aplicar a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

A votação ocorreu após a condenação de Zambelli pela Primeira Turma do STF a dez anos de prisão, além da cassação, inelegibilidade e multa. A parlamentar foi considerada responsável por articular, ao lado do hacker Walter Delgatti Netto, a invasão de sistemas do Judiciário para inserir documentos falsos com o objetivo de desacreditar o processo eleitoral e tensionar as instituições democráticas. Segundo a investigação da Polícia Federal, foram ao menos 13 acessos indevidos e 16 inserções fraudulentas.

Depois da condenação, Zambelli fugiu para a Itália em tentativa de evitar a prisão. Acabou detida nas proximidades de Roma, enquanto o governo brasileiro aguarda decisão da Justiça italiana sobre o pedido de extradição. Mesmo com a condenação unânime no STF, Zambelli segue com o mandato preservado após a decisão plenária.

Entre os mineiros favoráveis à cassação estão nomes de diferentes partidos, indo do PSDB ao Psol, além todos os parlamentares do PT. Já os votos contrários à cassação se concentraram nos deputados do PL, sigla de Zambelli.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A única abstenção registrada foi a de Pinheirinho (PP), enquanto 11 deputados mineiros não participaram da votação.

Como votaram os deputados mineiros?

A favor da cassação

Aécio Neves (PSDB-MG) Ana Pimentel (PT-MG) André Janones (Avante-MG) Célia Xakriabá (PSOL-MG) Dandara (PT-MG) Duda Salabert (PDT-MG) Euclydes Pettersen (Republicanos-MG) Gilberto Abramo (Republicanos-MG) Hercílio Diniz (MDB-MG) Leonardo Monteiro (PT-MG) Luiz Fernando (PSD-MG) Mário Heringer (PDT-MG) Miguel Ângelo (PT-MG) Odair Cunha (PT-MG) Padre João (PT-MG) Patrus Ananias (PT-MG) Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG) Paulo Guedes (PT-MG) Reginaldo Lopes (PT-MG) Rodrigo de Castro (União-MG) Rogério Correia (PT-MG) Samuel Viana (Republicanos-MG) Sergio Santos (Podemos-MG) Zé Silva (Solidariedade-MG)

Contrários à cassação

Bruno Farias (Avante-MG) Delegado Marcelo (União-MG) Domingos Sávio (PL-MG) Dr. Frederico (PRD-MG) Emidinho Madeira (PL-MG) Eros Biondini (PL-MG) Greyce Elias (Avante-MG) Igor Timo (PSD-MG) Junio Amaral (PL-MG) Lafayette Andrada (Republicanos-MG) Lincoln Portela (PL-MG) Luis Tibé (Avante-MG) Marcelo Álvaro (PL-MG) Mauricio do Vôlei (PL-MG) Nikolas Ferreira (PL-MG) Rosângela Reis (PL-MG) Stefano Aguiar (PSD-MG)

Abstenção

Pinheirinho (PP-MG)

Não votaram