Como votaram os deputados mineiros sobre a cassação de Carla Zambelli
Bancada de Minas Gerais teve 24 votos pela cassação, 17 contrários, uma abstenção e 11 ausências na sessão que manteve o mandato da deputada
compartilheSIGA
A bancada mineira na Câmara dos Deputados se dividiu na votação que manteve o mandato da deputada Carla Zambelli (PL-SP), na madrugada desta quinta-feira (11/12). A maioria dos representantes de Minas Gerais apoiou a cassação, mas o número não foi suficiente para alterar o resultado final, já que o plenário rejeitou a perda de mandato ao não alcançar os 257 votos exigidos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
- Da Itália, Zambelli se diz 'exilada política' e agradece Flávio Bolsonaro
- Zambelli diz ter deixado o Brasil após condenação pelo STF e risco de prisão
Dos deputados mineiros, 24 votaram pela cassação e 17 se posicionaram contra. Houve ainda uma abstenção e 11 parlamentares não registraram voto. Nacionalmente, o placar ficou em 227 votos favoráveis e 170 contrários, deixando de atingir a maioria absoluta necessária para aplicar a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).
A votação ocorreu após a condenação de Zambelli pela Primeira Turma do STF a dez anos de prisão, além da cassação, inelegibilidade e multa. A parlamentar foi considerada responsável por articular, ao lado do hacker Walter Delgatti Netto, a invasão de sistemas do Judiciário para inserir documentos falsos com o objetivo de desacreditar o processo eleitoral e tensionar as instituições democráticas. Segundo a investigação da Polícia Federal, foram ao menos 13 acessos indevidos e 16 inserções fraudulentas.
Leia Mais
Depois da condenação, Zambelli fugiu para a Itália em tentativa de evitar a prisão. Acabou detida nas proximidades de Roma, enquanto o governo brasileiro aguarda decisão da Justiça italiana sobre o pedido de extradição. Mesmo com a condenação unânime no STF, Zambelli segue com o mandato preservado após a decisão plenária.
Entre os mineiros favoráveis à cassação estão nomes de diferentes partidos, indo do PSDB ao Psol, além todos os parlamentares do PT. Já os votos contrários à cassação se concentraram nos deputados do PL, sigla de Zambelli.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A única abstenção registrada foi a de Pinheirinho (PP), enquanto 11 deputados mineiros não participaram da votação.
Como votaram os deputados mineiros?
A favor da cassação
- Aécio Neves (PSDB-MG)
- Ana Pimentel (PT-MG)
- André Janones (Avante-MG)
- Célia Xakriabá (PSOL-MG)
- Dandara (PT-MG)
- Duda Salabert (PDT-MG)
- Euclydes Pettersen (Republicanos-MG)
- Gilberto Abramo (Republicanos-MG)
- Hercílio Diniz (MDB-MG)
- Leonardo Monteiro (PT-MG)
- Luiz Fernando (PSD-MG)
- Mário Heringer (PDT-MG)
- Miguel Ângelo (PT-MG)
- Odair Cunha (PT-MG)
- Padre João (PT-MG)
- Patrus Ananias (PT-MG)
- Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG)
- Paulo Guedes (PT-MG)
- Reginaldo Lopes (PT-MG)
- Rodrigo de Castro (União-MG)
- Rogério Correia (PT-MG)
- Samuel Viana (Republicanos-MG)
- Sergio Santos (Podemos-MG)
- Zé Silva (Solidariedade-MG)
Contrários à cassação
- Bruno Farias (Avante-MG)
- Delegado Marcelo (União-MG)
- Domingos Sávio (PL-MG)
- Dr. Frederico (PRD-MG)
- Emidinho Madeira (PL-MG)
- Eros Biondini (PL-MG)
- Greyce Elias (Avante-MG)
- Igor Timo (PSD-MG)
- Junio Amaral (PL-MG)
- Lafayette Andrada (Republicanos-MG)
- Lincoln Portela (PL-MG)
- Luis Tibé (Avante-MG)
- Marcelo Álvaro (PL-MG)
- Mauricio do Vôlei (PL-MG)
- Nikolas Ferreira (PL-MG)
- Rosângela Reis (PL-MG)
- Stefano Aguiar (PSD-MG)
Abstenção
- Pinheirinho (PP-MG)
Não votaram
- Ana Paula Leão (PP-MG)
- Delegada Ione (Avante-MG)
- Diego Andrade (PSD-MG)
- Dimas Fabiano (PP-MG)
- Fabiano Cazeca (PRD-MG)
- Fred Costa (PRD-MG)
- Misael Varella (PSD-MG)
- Newton Cardoso Jr (MDB-MG)
- Rafael Simões (União-MG)
- Weliton Prado (Solidariedade-MG)
- Zé Vitor (PL-MG)