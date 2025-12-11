Assine
CÂMARA MANTEVE O MANDATO

Como votaram os deputados mineiros sobre a cassação de Carla Zambelli

Bancada de Minas Gerais teve 24 votos pela cassação, 17 contrários, uma abstenção e 11 ausências na sessão que manteve o mandato da deputada

Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
11/12/2025 10:02

Mandato de Carla Zambelli é cassado
Como votaram os deputados mineiros sobre a cassação de Carla Zambelli crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

A bancada mineira na Câmara dos Deputados se dividiu na votação que manteve o mandato da deputada Carla Zambelli (PL-SP), na madrugada desta quinta-feira (11/12). A maioria dos representantes de Minas Gerais apoiou a cassação, mas o número não foi suficiente para alterar o resultado final, já que o plenário rejeitou a perda de mandato ao não alcançar os 257 votos exigidos.

Dos deputados mineiros, 24 votaram pela cassação e 17 se posicionaram contra. Houve ainda uma abstenção e 11 parlamentares não registraram voto. Nacionalmente, o placar ficou em 227 votos favoráveis e 170 contrários, deixando de atingir a maioria absoluta necessária para aplicar a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

A votação ocorreu após a condenação de Zambelli pela Primeira Turma do STF a dez anos de prisão, além da cassação, inelegibilidade e multa. A parlamentar foi considerada responsável por articular, ao lado do hacker Walter Delgatti Netto, a invasão de sistemas do Judiciário para inserir documentos falsos com o objetivo de desacreditar o processo eleitoral e tensionar as instituições democráticas. Segundo a investigação da Polícia Federal, foram ao menos 13 acessos indevidos e 16 inserções fraudulentas.

Depois da condenação, Zambelli fugiu para a Itália em tentativa de evitar a prisão. Acabou detida nas proximidades de Roma, enquanto o governo brasileiro aguarda decisão da Justiça italiana sobre o pedido de extradição. Mesmo com a condenação unânime no STF, Zambelli segue com o mandato preservado após a decisão plenária.

Entre os mineiros favoráveis à cassação estão nomes de diferentes partidos, indo do PSDB ao Psol, além todos os parlamentares do PT. Já os votos contrários à cassação se concentraram nos deputados do PL, sigla de Zambelli.

A única abstenção registrada foi a de Pinheirinho (PP), enquanto 11 deputados mineiros não participaram da votação.

Como votaram os deputados mineiros?

A favor da cassação

  1. Aécio Neves (PSDB-MG)
  2. Ana Pimentel (PT-MG)
  3. André Janones (Avante-MG)
  4. Célia Xakriabá (PSOL-MG)
  5. Dandara (PT-MG)
  6. Duda Salabert (PDT-MG)
  7. Euclydes Pettersen (Republicanos-MG)
  8. Gilberto Abramo (Republicanos-MG)
  9. Hercílio Diniz (MDB-MG)
  10. Leonardo Monteiro (PT-MG)
  11. Luiz Fernando (PSD-MG)
  12. Mário Heringer (PDT-MG)
  13. Miguel Ângelo (PT-MG)
  14. Odair Cunha (PT-MG)
  15. Padre João (PT-MG)
  16. Patrus Ananias (PT-MG)
  17. Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG)
  18. Paulo Guedes (PT-MG)
  19. Reginaldo Lopes (PT-MG)
  20. Rodrigo de Castro (União-MG)
  21. Rogério Correia (PT-MG)
  22. Samuel Viana (Republicanos-MG)
  23. Sergio Santos (Podemos-MG)
  24. Zé Silva (Solidariedade-MG)

Contrários à cassação

  1. Bruno Farias (Avante-MG)
  2. Delegado Marcelo (União-MG)
  3. Domingos Sávio (PL-MG)
  4. Dr. Frederico (PRD-MG)
  5. Emidinho Madeira (PL-MG)
  6. Eros Biondini (PL-MG)
  7. Greyce Elias (Avante-MG)
  8. Igor Timo (PSD-MG)
  9. Junio Amaral (PL-MG)
  10. Lafayette Andrada (Republicanos-MG)
  11. Lincoln Portela (PL-MG)
  12. Luis Tibé (Avante-MG)
  13. Marcelo Álvaro (PL-MG)
  14. Mauricio do Vôlei (PL-MG)
  15. Nikolas Ferreira (PL-MG)
  16. Rosângela Reis (PL-MG)
  17. Stefano Aguiar (PSD-MG)

Abstenção

  1. Pinheirinho (PP-MG)

Não votaram

  1. Ana Paula Leão (PP-MG)
  2. Delegada Ione (Avante-MG)
  3. Diego Andrade (PSD-MG)
  4. Dimas Fabiano (PP-MG)
  5. Fabiano Cazeca (PRD-MG)
  6. Fred Costa (PRD-MG)
  7. Misael Varella (PSD-MG)
  8. Newton Cardoso Jr (MDB-MG)
  9. Rafael Simões (União-MG)
  10. Weliton Prado (Solidariedade-MG)
  11. Zé Vitor (PL-MG)

Tópicos relacionados:

camara-dos-deputados carla-zambelli cassacao congresso-nacional minas-gerais stf

