Zambelli permanece presa na Itália enquanto Justiça avalia extradição

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), considerada foragida pela Justiça brasileira, permanecerá detida na Itália enquanto a Justiça italiana analisa o pedido de extradição ao Brasil, segundo informações do G1.

Nesta quarta-feira (27/8), Zambelli participou de mais uma audiência relacionada ao processo de extradição. A defesa da parlamentar solicitou que ela aguardasse a decisão em liberdade, mas o juiz responsável não proferiu uma decisão final, mantendo a deputada presa.

Um novo recurso foi solicitado para que o magistrado tenha tempo de analisar documentos adicionais, com possibilidade de nova deliberação ainda nesta quarta-feira.

Há cerca de duas semanas, Zambelli havia comparecido ao mesmo tribunal, mas a sessão foi adiada após a deputada alegar problemas de saúde. A juíza do caso determinou então a realização de perícia médica, que não constatou problemas.

A defesa reforçou pedidos de soltura com base em questões de saúde e argumentou que não houve solicitação de prisão preventiva por parte do governo brasileiro. Após a audiência, os advogados de Zambelli declararam esperar que ela seja solta "a qualquer momento".

No entanto, a Corte Suprema italiana já esclareceu que pedidos de prisão incluídos na lista vermelha da Interpol, caso de Zambelli, têm equivalência a medidas cautelares internacionais. O Tratado de Extradição Itália-Brasil prevê que solicitações no âmbito da Interpol podem ser tratadas como medidas cautelares no país europeu.

Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Após a condenação, deixou o Brasil e se instalou na Itália.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, expediu mandado de prisão, cumprido pelas autoridades italianas no fim de julho. O foco do processo atual é a análise do pedido de extradição, que pode definir se a deputada retornará ao Brasil para cumprir a pena.

O que aconteceu com Carla Zambelli?