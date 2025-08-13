Depoimento adiado: a estratégia de Zambelli para tentar permanecer em casa na Itália
Deputada presa em Roma há duas semanas seria ouvida por juiz italiano sobre retorno ao Brasil para cumprir pena de dez anos de prisão
Presa há duas semanas na Itália, a deputada Carla Zambelli chorou e alegou mal-estar durante uma audiência nesta quarta-feira, 13. Por causa dessa ocorrência, a conversa com o juiz foi adiada. Como estratégia de defesa, a parlamentar tenta uma autorização da Justiça para permanecer em casa até o fim do processo de extradição para o Brasil.
Zambelli fugiu em 29 de maio e, depois de passar pelos Estados Unidos, seguiu para a Itália e ficou foragida até 29 de julho, quando foi encontrada em Roma pela polícia local. A fuga aconteceu logo após o STF (Supremo Tribunal Federal) decretar sua condenação a dez anos de prisão por invadir os sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).
A deputada sustenta ser alvo de perseguição política no Brasil e quer usar sua cidadania italiana para tentar um julgamento no país europeu. Detida no presídio feminino Germana Stefanini, ela foi levada na manhã desta quarta-feira para no fórum local, onde deveria depor. Ao ver o pai, que conseguiu acompanhar a audiência, a parlamentar chorou. Sob alegação de mal-estar, o juiz local adiou o depoimento que abrirá os tramites da extradição.
Desde a prisão, os advogados de defesa tentam converter a detenção cumprida em presídio em domiciliar com o argumento de que tem problemas de saúde. O Brasil, via Ministério da Justiça, com ordem informal do Planalto, se empenha em agilizar o processo. Oficialmente, o ministro do STF Alexandre de Moraes determinou que o procedimento entre países seja célere para que a deputada retorne ao país e comece a cumprir pena. Com o cancelamento da audiência, ela teve que voltar para o presídio, onde espera uma avaliação médica e nova data para depoimento.
A audiência deve ser retomada dia 27 de agosto. Nesta quarta-feira, Zambelli foi encaminhada a um hospital e depois voltaria para sua cela no complexo penal de Rebibbia, nos arredores de Roma.