Presídio que abriga Zambelli na Itália está com superlotação

FOLHAPRESS - Desde que foi presa, na terça (29/7), a deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) está no presídio feminino Germana Stefanini, parte do complexo penitenciário conhecido como Rebibbia, nome do bairro que ocupa na área nordeste de Roma. É um dos três presídios exclusivos para mulheres da Itália e um dos maiores da Europa.

Segundo dados do Departamento de Administração Penitenciária, no fim de junho estavam detidas ali 369 mulheres, quase cem a mais que a capacidade total. A Itália enfrenta uma crise carcerária nos últimos anos, com a terceira pior taxa de superlotação da União Europeia.

Construída nos anos 1950, foi administrada por freiras até 1979, quando passou a ser controlada por vigias penitenciárias. Possui duas grandes alas e outras quatro menores, com um total de 171 celas. Há espaços verdes, campos esportivos, teatro, academia, biblioteca e área para cultos religiosos.

Recebe detentas de segurança máxima e média e tem espaço para mães com filhos pequenos. Do total de presas, 30,8% são estrangeiras.

Chamada de Camerotti, a maior seção do presídio, que ocupa três andares, recebe detentas de segurança média, recém-chegadas e mulheres à espera de julgamento. Cada andar tem 12 celas com dois beliches e banheiro. As duchas são em espaço compartilhado, sendo um por andar.

Segundo o advogado Alexandro Maria Tirelli, detentas que esperam a conclusão de um processo de extradição, como Zambelli, são destinadas a celas comuns, sem um setor específico para esses casos.

Na próxima sexta (1º/8), a deputada licenciada será interrogada pela Justiça italiana, que vai decidir pela continuidade dela na cadeia, pela prisão domiciliar ou se ela poderá esperar o processo em liberdade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia