O que vem depois da prisão de Carla Zambelli na Itália

A deputada Carla Zambelli (PL-SP) presa em um apartamento em Roma, nesta terça-feira, 29, pela polícia italiana em cooperação com a Polícia Federal pode ser extraditada para o Brasil. O governo brasileiro pediu a extradição da deputada licenciada do cargo, depois que ela fugiu do Brasil, em decorrência da condenação a dez anos de prisão pelo STF (Supremo Tribunal Federal), em maio.

Com cidadania italiana, Zambelli foi para a Itália para tentar fugir da prisão, decretada no dia 5 de junho. A parlamentar teria deixado o Brasil pela Argentina. Sua condenação foi pela invasão dos sistemas digitais do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), para inserção de documentos falsos, com ajuda do hacker Walter Delgatti Netto.

Horas antes da prisão, o deputado italiano Angelo Bonelli publicou em seus perfis de redes sociais que ele havia comunicado as autoridades italianas sobre o endereço em Roma em que ela estava. Zambelli foi detida pouco antes das 17h, horário do Brasil.