Zambelli reclama de não ter xampu, mas votou contra dar absorventes para presas

Alegando não ter dinheiro para comprar xampu na prisão que está na Itália, a deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, foi uma das parlamentares que, em 2022, votou a favor do veto de Jair Bolsonaro para não distribuir absorventes íntimos em presídios brasileiros.

A repórter Márcia Dantas informou que Zambelli não conseguiria comprar um xampu que custa dez euros na prisão em que está e que seu pai relatou problemas financeiros. A deputada teve uma audiência cancelada, na quarta-feira, 13, após passar mal.

Em 2022, Zambelli apoiou um veto de Bolsonaro, então presidente da República, à distribuição de absorventes a estudantes de baixa renda de escolas públicas, pessoas em situação de rua ou de extrema vulnerabilidade e presidiárias ou em cumprimento de medida socioeducativa.

O veto de Bolsonaro, apoiado por Zambelli e mais 24 deputados, foi derrubado na Câmara dos Deputados com 426 votos e, no Senado, por 64 a 1.

Zambelli está presa desde o final de julho em Roma e aguarda a Justiça italiana decidir sobre a sua extradição ou não ao Brasil.