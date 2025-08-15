Assine
overlay
Início PlatôBr

Zambelli reclama de não ter xampu, mas votou contra dar absorventes para presas

Zambelli apoiou um veto de Bolsonaro à distribuição de absorventes para presas e mulheres em vulnerabilidade

Publicidade
Carregando...
Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
15/08/2025 02:07

compartilhe

Siga no
x
Zambelli reclama de não ter xampu, mas votou contra dar absorventes para presas
Zambelli reclama de não ter xampu, mas votou contra dar absorventes para presas crédito: Platobr Politica

Alegando não ter dinheiro para comprar xampu na prisão que está na Itália, a deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, foi uma das parlamentares que, em 2022, votou a favor do veto de Jair Bolsonaro para não distribuir absorventes íntimos em presídios brasileiros.

A repórter Márcia Dantas informou que Zambelli não conseguiria comprar um xampu que custa dez euros na prisão em que está e que seu pai relatou problemas financeiros. A deputada teve uma audiência cancelada, na quarta-feira, 13, após passar mal.

Em 2022, Zambelli apoiou um veto de Bolsonaro, então presidente da República, à distribuição de absorventes a estudantes de baixa renda de escolas públicas, pessoas em situação de rua ou de extrema vulnerabilidade e presidiárias ou em cumprimento de medida socioeducativa.

O veto de Bolsonaro, apoiado por Zambelli e mais 24 deputados, foi derrubado na Câmara dos Deputados com 426 votos e, no Senado, por 64 a 1.

Zambelli está presa desde o final de julho em Roma e aguarda a Justiça italiana decidir sobre a sua extradição ou não ao Brasil.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay