CASO ZAMBELLI

Defesa de Carla Zambelli já prepara estratégia para possível extradição

Advogado Fábio Pagnozzi afirmou ao Correio que, se a parlamentar retornar ao Brasil, a defesa tentará reduzir a pena e pedir prisão domiciliar

DR
Danandra Rocha - Correio Braziliense
14/11/2025 15:52 - atualizado em 14/11/2025 15:53

Deputado Carla Zambelli (PL-SP) Â?
Fora do país desde junho, deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP) foi presa em Roma na terça-feira (29) crédito: Reprodução/Rede Sociais

A defesa de Carla Zambelli (PL-SP) já trabalha com diferentes cenários para amenizar a condenação da deputada no processo de extradição que será julgado pela Justiça italiana no dia 27 de novembro. Embora ainda espere uma decisão favorável à permanência da parlamentar na Itália, o advogado Fábio Pagnozzi afirmou que, caso a extradição seja autorizada, a equipe jurídica tem um plano para ser acionado no Brasil.

Em conversa com a reportagem nesta sexta-feira (14/11), Pagnozzi explicou que a prioridade será buscar medidas que reduzam o impacto da condenação de 10 anos imposta pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

“Caso ocorra, no ponto de vista da defesa, faríamos pedidos de domiciliar e entraríamos com incidentes para diminuição da pena”, disse.

Zambelli segue presa na penitenciária feminina de Rebibbia, nos arredores de Roma, enquanto aguarda a audiência. A corte italiana analisará o pedido de extradição apresentado pelo governo brasileiro, que recebeu parecer favorável do Ministério Público local.

Tópicos relacionados:

carla-zambelli extradicao italia justica

